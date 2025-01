Während Menschen ermordet werden und die Kriminalität explodiert, spielen CDU, SPD, Grüne ihre parteipolitischen Spielchen. Davon hat AfD-Chefin Alice Weidel die Nase voll: „Die Sicherheit unseres Landes und unserer Bürger steht an erster Stelle!“. Daher werde sie allen Anträgen zustimmen, die eine Wende in Deutschland beschleunigen können.

Eine AfD-Regierung werde außerdem aus der WHO austreten und die Corona-Aufarbeitung sicherstellen. Dieses Interview, am Montag geführt von AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet in Berlin, ist eine Bombe!

Alice Weidel äußert sich zur Mordtat von Aschaffenburg und erklärt ausführlich: „Die Sicherheit unserer Bürger steht an erster Stelle. Die AfD wird überall mitstimmen, um einen politischen Wandel in diesem Land herbeizuführen. Egal, was noch für ekelhafte Sachen in die Anträge hineingeschrieben werden. Mir geht es nicht um diese entsetzliche Kindergarten-Parteipolitik, wie sie offenbar unter dieser CDU betrieben wird, sondern mir geht es um dieses Land.“

Zudem gehe der AfD der Antrag der CDU nicht weit genug: „Wir brauchen harte Gesetze und Remigration!“. Die AfD wolle es wie Trump machen und ab dem ersten Tag den Polit-Wechsel spürbar machen.

Außerdem äußert sich die AfD-Kanzlerkandidatin umfangreich zu Corona und den vielen Impfgeschädigten. Es sei ihr ein persönliches Anliegen, dass hier nicht der Mantel des Schweigens über die Fehler und Verbrechen gehüllt werde.

Zudem kündigte Weidel an: „Die Brandmauer wird fallen!“. Der Wählerwille werde auch den anderen Parteien den Weg vorgeben.

