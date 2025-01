Von WOLFGANG PRABEL* | Einige bedeutende Persönlichkeiten aus unseren Breiten sollen an den Feierlichkeiten in Washington teilnehmen. In gewöhnlich gut informierten Kreisen werden Michael Ballweg, Prof. Max Otte, Naomi Seibt und Tino Chrupalla erwähnt. Der transatlantische Gesprächsfaden wird also nicht abreißen.

An dieser Stelle machen wir einige grundsätzliche Bemerkungen zur deutschen Außenpolitik. Die auswärtigen Verhältnisse wurden früher, als das Fernsehen noch kein Zwangsfernsehen war, im „Internationalen Frühschoppen“ sehr diszipliniert beleuchtet, teilweise von eingeladenen Diplomaten, teilweise von Journalisten, welche die Regeln der Geheimdiplomatie befolgten. Die Auswahl der Gäste erfolgte professionell, es gab keine Einspieler, um irgendjemanden bloßzustellen, auch die Konstellation „Einer gegen den Rest der Welt“ wurde tunlichst gemieden.

Wenn Hans-Dietrich Genscher aus Moskau auf irgendeinem Flugfeld eintraf, wurde er von Ernst Dieter Lueg nicht gefragt, ob Breschnjew ein Verbrecher ist. Dagobert Lindlau moderierte den Weltspiegel recht respektvoll gegenüber anderen Kulturen, auch wenn es Schurkenstaaten waren. Diese Einschätzung – ob oder ob nicht – wurde damals weitgehend dem Zuschauer überlassen.

Seit etwa 2000 – vielleicht war es Zufall, oder auch nicht, daß es mit dem Berlinumzug korrespondierte – wird die Außenpolitik wie im Spätkaiserreich, wie im Dritten Reich und in der Zone, moralisiert. Völlig fremde Kulturen wurden bzw. werden dem Urteil des jeweils am Ruder befindlichen deutschen Scharfrichters unterworfen, in den Fernsehstuhlkreisen tummeln sich außenpolitische Laien, die von der Verletzlichkeit fremden Stolzes und von Rachsucht noch nie etwas gehört haben.

Ein schlechtes Exempel war der Besuch der Völkerballerin in Moskau kurz vor Ausbruch des Ukrainekrieges. Mir hatten sich die Fußnägel gekräuselt, als ich das Tribunal im Video gesehen hatte. Auch in früheren Zeiten wurden kitzlige Fragen angesprochen, aber nicht vor laufender Kamera. Manchmal reicht nämlich ein Tropfen, um das Faß zum Überlaufen zu bringen.

Die Medien müssen sich um rund 180 Grad drehen, die deutsche Außenpolitik ist auch nicht perfekt.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Ich hasse alle Pfuscherei wie die Sünde, besonders aber die Pfuscherei in Staatsangelegenheiten, woraus für Tausende und Millionen nichts als Unheil hervorgeht.“ (Geh. Rath v. Goethe 1832)

*Gefunden auf prabelsblog.de

