Heute um 19 Uhr findet D A S Event des Jahres, dem gerade in Deutschland viele Menschen mit großer Spannung entgegenfiebern, auf X-Space statt: die Diskussion zwischen der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel und dem reichsten Mann der Welt, Elon Musk. Wir möchten mit diesem Beitrag unseren Lesern erklären, wie und wo sie das Gespräch am besten LIVE und in deutscher Übersetzung mitverfolgen können.

Zuallererst, um Missverständnisse auszuräumen: Es wird sich um ein reines Audio-Gespräch handeln ohne bewegte Bilder – Weidel von Berlin aus, Musk in den USA. Im Nachgang wird dann auf dem Youtube-Kanal der AfD ein Video von Alice Weidel während des X-Space-Gesprächs erscheinen. Außerdem wird die AfD-Vorsitzende direkt im Anschluss ein RTL-Interview geben und am Freitag zu Gast in der NiUS-Morgensendung (7 bis 9 Uhr) sein.

Wer heute Abend ganz sicher dabei sein will, sollte sich auf jeden Fall noch schnell auf X registrieren und den Zugangslink x.com/Alice_Weidel aufrufen. PI-NEWS wird den direkten Audio-Code – sobald verfügbar – hier an dieser Stelle einbinden.

Für alle ohne X-Account oder mit wenig Englischkenntnissen überträgt der Kontrafunk das Audio-Interview mit Simultanübersetzung ab 19 Uhr live:

Danach analysieren und kommentieren die Kontrafunk-Reporter Achim Winter, Roger Letsch, Collin McMahon und Frank Wahlig das Gehörte.

Auch COMPACT-TV überträgt das Gespräch in Kooperation mit dem Kontrafunk (siehe Video oben), allerdings startet deren Direktübertragung bereits um 18:30 Uhr mit einem Studiogast, der den Zuschauern eine hoffentlich profunde Einleitung in das Gespräch bieten wird.

Hier noch zwei weitere Youtube-Kanäle, die das Audio-Gespräch mit deutscher Übersetzung streamen:

Kettner-Edelmetalle (ab 18:30 Uhr):

Eine Nachlese mit unter anderem dem AfD-Politiker Petr Bystron gibt es ab ca. 20 Uhr hier:

Wir wünschen unseren Lesern, wo auch immer sie sich das Gespräch anhören werden, gute Unterhaltung.

