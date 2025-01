Die Amtseinführung von Donald Trump steht kurz bevor. Prof. Dr. Max Otte gilt als einer der besten Trump-Kenner in Deutschland. Er sprach sich bereits im März 2016 in Wien vor 500 Leuten für Donald Trump als Friedenspräsidenten aus. Als deutscher und amerikanischer Staatsbürger hatte er Anfang 2017 seine letzten Auftritte zum Thema Trump in den großen Talkshows z.B. bei Anne Will und Markus Lanz. Otte war 2017 bei der Amtseinführung von Donald Trump dabei und er fliegt auch diesmal wieder in die USA zur zweiten Inauguration. Im Gespräch mit Helmut Reinhardt von „Politik Spezial“ erklärt er die Ziele und den Menschen Donald Trump aus seiner Sicht.

