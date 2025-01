Nach der gemeinsamen Abstimmung mit der AfD ist Ex-Kanzlerin Angela Merkel auf Distanz zu Friedrich Merz gegangen. In einer Erklärung betonte sie, dass sie Merz‘ Position von November 2024 für richtig halte, dass man Mehrheiten nur mit Parteien der Mitte suchen solle. „Dieser Vorschlag und die mit ihm verbundene Haltung waren Ausdruck großer staatspolitischer Verantwortung, die ich vollumfänglich unterstütze“, erklärte Merkel. Sie fügte jedoch hinzu: „Für falsch halte ich es, sich nicht mehr an diesen Vorschlag gebunden zu fühlen und dadurch am 29. Januar 2025 sehenden Auges erstmalig bei einer Abstimmung im Deutschen Bundestag eine Mehrheit mit den Stimmen der AfD zu ermöglichen.“ Bestsellerautor Stefan Schubert („Schuberts Lagemeldung“) hat sich in seinem aktuellen Video mit Merkels Einmischung befasst.

