Von MEINRAD MÜLLER | Am Sonntag verweigerte Kolumbien zwei US-Militärflugzeugen mit abgeschobenen Migranten die Landeerlaubnis. Trumps Strafe folgte auf dem Fuß: Zölle hoch, erst 25 Prozent, nächste Woche dann 50 Prozent. Trump setzt die Daumenschrauben an, da, wo es wehtut. Avocados und Bananen bekommt man auch woanders. Die unbeliebte Regierung in Bogotá bringt die Menschen gegen sich auf. Ohne Obstverkauf droht die Staatspleite.

Die USA leiden massiv unter importierter Kriminalität. Biden ließ die Grenzen sperrangelweit offen, Kriminelle strömten ins Land. Morde, Drogen, Gewalt – die Städte versinken im Chaos. Die Wähler wollen, dass Trump wieder den Sheriff macht und aufräumt. Und die Bürger lieben ihn dafür.

Politik auf dem Golfplatz, ganz locker nebenbei

Beim Golfspielen, genau gesagt an Loch drei, erreicht Trump eine Nachricht: Kolumbien ließ zwei Flugzeuge mit ausgewiesenen Straftätern in Bogota nicht landen. Er zückt sein Handy und verkündet per X Strafzölle und Visa-Entzug für kolumbianische Regierungsvertreter, solange Kolumbien die Straftäter nicht zurücknehme. Dies schlug ein wie ein Meteorit. Trump spielt weiter sein geliebtes Golf und wenige Minuten und acht Bahnen weiter kapituliert der kolumbianische Präsident. Er schickt sogar eigene Flugzeuge, um die Kriminellen abzuholen.

Trump setzt dem Ganzen noch die Krone auf, indem er ein scherzhaftes Foto von sich per Twitter in die Welt setzt, das ihn als Mafioso zeigt. Der Schriftzug FAFO, der auf dem Bild deutlich zu sehen ist, steht für „Fuck around and find out.“ In etwa: „Leg Dich mit mir an, und du wirst es dann schon sehen“.

Trump zeigt Härte. Wer sich gegen die USA stellt, spürt die Folgen. Präsident Petro spielt ein Spiel, das er nicht gewinnen kann. Kolumbien ist wirtschaftlich abhängig von den USA. 80 Prozent der Exporte gehen nach Nordamerika. Petros linke Regierung verliert schon jetzt an Rückhalt. Die Zölle werden ihr den Rest geben.

Während die USA für Ordnung sorgen, versinkt Deutschland im Chaos. Messerattacken, Vergewaltigungen, No-Go-Areas – doch die Regierung duckt sich weg. Wer fordert, dass ohnehin Ausreisepflichtige abgeschoben werden, wird als „rechts“ diffamiert.

Was, wenn Trump auch die deutsche Regierung auf Linie bringt? Er zeigt, welche Register er ziehen kann. Wir haben zwar keine Bananen, dafür aber Autos, medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse, Maschinen, Apparate und Geräte, chemische Erzeugnisse, Apparate und Geräte, optische, fotografische und medizintechnische Instrumente, Kunststoffe und Kunststoffwaren, Büro- und Datenverarbeitungsmaschinen, Metallkonstruktionen, Behälter und Maschinen sowie Papier, Pappe und Waren daraus.

Meinrad Müller (71), Unternehmer im Ruhestand, kommentiert mit einem zwinkernden Auge Themen der Innen-, Wirtschafts- und Außenpolitik für diverse Blogs in Deutschland. Der gebürtige Bayer greift vor allem Themen auf, die in der Mainstreampresse nicht erwähnt werden. Seine humorvollen und satirischen Taschenbücher sind auf Amazon zu finden. Müllers bisherige Beiträge auf PI-NEWS gibt es hier, seinen Ratgeber für Hobbyautoren hier.

