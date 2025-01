Von CPL | Der gebürtige Iraker Salwan Momika (38), der aufgrund seiner Protestaktionen in Stockholm vor allem auf muslimischer Seite wegen „Schändung“ des Korans im Sommer 2023 Aufruhr erregt hatte, ist am Mittwoch Abend in seiner Wohnung ermordet worden, als er gerade live auf TikTok sprach!

Mumika wurde in seiner Wohnung in Hovsjo in Sodertalje nahe Stockholm von der Polizei aufgefunden worden, nachdem diese zuvor auf eine „Schießerei“ aufmerksam gemacht und dorthin gerufen worden war.

Dass es sich um Mumika handelte, wurde am Donnerstag durch Richter Göran Lundahl bekannt gegeben, da Mumika an diesem Tag zu einer Verhandlung mit Urteilsverkündung beim Bezirksgericht Stockholm hätte erscheinen sollen. Dieser Termin wurde abgesagt, da der Angeklagte gestorben sei.

Im Fall selbst hat die Polizei eine Mordermittlung aufgenommen, da der zunächst mit Schusswunden aufgefundene Mumika die Verletzungen nicht überlebt hat.

Rioters are currently Storming and have set Fire to the Swedish Embassy in the Iraqi Capital of Baghdad. pic.twitter.com/SUDGCP2W4V — OSINTdefender (@sentdefender) July 20, 2023

Mumika hatte hinsichtlich seiner Protestaktionen vor Gericht argumentiert, diese zielten auf die Religion des Islams ab, nicht auf Muslime. Er habe Schwedens Bevölkerung vor den Botschaften des Korans schützen wollen. Die schwedische Polizei hatte seine Aktionen unter Berufung auf die Redefreiheit erlaubt.

Zuletzt war Mumika zusammen mit einer weiteren Person im August (2024) wegen „Aufstachelung zu Hass“ in Bezug auf Statements angeklagt worden, die beide im Zusammenhang mit den „Koranverbrennungen“ gemacht haben sollen. Ein Urteil in der Sache sollte am Donnerstagmorgen ergehen.

