Von RAINER K. KÄMPF | Während der gemeine Deutsche das neue Jahr mit verstörenden Erscheinungen wie Terrorattentaten, Kugelbomben und dem gewöhnlichen Silvester-Bürgerkrieg in Berlin beginnen muss, widmen sich Spezialisten des Deutschen Sauna-Bundes einer tatsächlich gravierenden Sicherheitslücke.

Nachdem das lang überfällige und von vielen herbeigesehnte Selbstbestimmungsgesetz endlich in Kraft getreten war, gibt es Zeitgenossen, die die woke Substanz der Demokratie aufs Unflätigste infrage stellen. Die Okkupation eines feministischen Refugiums.

Irgendwelche fragwürdigen Fragmente des darwinschen Entwicklungszyklus dringen in den geschützten Raum der Frauensauna vor. Davor will sich der Sauna-Bund schützen und auf der Hut sein. Das walte Hugo!

Offensichtlich bereitet man eine Taskforce vor. Gerüchte, dass der „Sicherheitsdienst Mekka“ den Zuschlag erhalten soll, wurden durch Kreise noch nicht bestätigt.

So könnten im Zuge des Ticketverkaufs beim Eintritt „Sichtkontrollen“ erfolgen. Im vorauseilenden Gehorsam sollen die Damen oder die, die es sein wollen, eine freiwillige Inspektion der ausweisenden Körperbereiche erlauben. Sozusagen eine basisdemokratische Entblößung im Sinne einer prophylaktischen Vorfallbekämpfung.

Ob das aufwendig zu schulende Personal ausschließlich m, w oder d sein werde, konnte der Autor noch nicht verifizieren.

PI-NEWS-Autor Rainer K. Kämpf hat Kriminalistik, Rechtswissenschaft und BWL studiert. Er war tätig in einer Anwaltskanzlei, Geschäftsführer einer GmbH, freier Gutachter und Sachverständiger. Politisch aktiv ist Kämpf seit 1986. Als Kommissar in spezieller Stellung im Berliner Polizeipräsidium hatte er Kontakte zum damaligen „Neuen Forum“ in den Anfängen. Er verzichtete darauf, seinem Diensteid zu folgen und folgte lieber seinem Gewissen. Bis 2019 war er Referent einer AfD-Landtagsabgeordneten in Brandenburg. Aus gesundheitlichen Gründen beendete er diese Tätigkeit und befindet sich seither im unruhigen Ruhestand.

