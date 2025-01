Von ELENA FRITZ | Die globale politische Landschaft steht vor einer potenziellen Umwälzung. Laut Medienberichten plant Donald Trump, nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus direkte Gespräche mit Wladimir Putin zu führen: „Es könnte sehr bald sein“, sagte Trump. Ziel ist die Suche nach einer Lösung für den Ukraine-Krieg – oder zumindest ein Arrangement, das den strategischen Zielen der USA entspricht. Dieser Schritt könnte nicht nur die Machtverhältnisse zwischen den Großmächten neu definieren, sondern auch Europa vor neue Herausforderungen stellen. Ein kritischer Blick auf diese Dynamik ist notwendig.

Für Trump ist die Ukraine kein Kernproblem der US-Außenpolitik, sondern ein Hindernis auf dem Weg zu einer Neuordnung der geopolitischen Prioritäten. Sein Fokus liegt nicht auf Russland, sondern auf China, dem eigentlichen Rivalen der Vereinigten Staaten. Während Europa weiterhin Sanktionen und Konfrontationen in den Mittelpunkt stellt, sieht Trump die Notwendigkeit, Konflikte durch pragmatische Kompromisse einzudämmen. Ein Abkommen, das die Ukraine neutralisiert, Russlands territoriale Ansprüche berücksichtigt und schrittweise wirtschaftlichen Druck abbaut, könnte Washington die strategische Flexibilität geben, um sich stärker auf den Wettstreit mit Peking zu konzentrieren.

Europa droht in dieser Entwicklung auf die Zuschauerrolle beschränkt zu bleiben. Es zeigt sich immer deutlicher, dass die EU eine klare und unabhängige Linie entwickeln muss, die ihren langfristigen Interessen gerecht wird, statt sich an die Vorgaben externer Akteure zu klammern.

Russland militärisch nicht zu besiegen

Die Tatsachen liegen auf der Hand: Weder die Ukraine noch der Westen verfügen über die Mittel, Russland militärisch zurückzudrängen. Eine Lösung des Konflikts, die auf der Anerkennung von Realitäten basiert, erscheint unausweichlich. Dazu könnte die Sicherung bestehender Frontlinien gehören, die Verpflichtung der Ukraine, auf Bündnisse wie die NATO zu verzichten, und schrittweise Verhandlungen über die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Ost und West.

Ein solcher Ansatz erfordert Mut zur Vernunft. Die bisherige Strategie der Eskalation hat unzählige Ressourcen verschlungen und dennoch keine langfristige Lösung erbracht. Es geht nicht darum, Prinzipien aufzugeben, sondern darum, den Weg für eine nachhaltige Perspektive freizumachen. Nur durch eine sachliche Neubewertung können die Konfliktparteien aus einer Sackgasse herausgeführt werden.

Ein Abkommen zwischen Trump und Putin würde auch die Schwächen der europäischen Außenpolitik offenlegen. Während die Vereinigten Staaten neue Prioritäten setzen, bleibt Europa gefangen in einer Politik, die kurzfristige Maßnahmen über langfristige Strategien stellt. Deutschland, als stärkste Volkswirtschaft des Kontinents, leidet unter steigenden Energiepreisen, einer geschwächten Wettbewerbsfähigkeit und einer Politik, die den Bedürfnissen der Bürger häufig hinter geopolitischen Ambitionen Dritter zurückstellt.

Deutschlands Interesse liegt in der Wiederherstellung von Stabilität

Die wirtschaftlichen und sozialen Belastungen, die durch den Konflikt und die damit verbundenen Entscheidungen entstanden sind, zwingen Europa zu einer Umorientierung. Statt Ressourcen in Konflikte zu investieren, deren Lösung nicht in ihrer Hand liegt, müssen die europäischen Staaten den Fokus auf Stabilität und wirtschaftlichen Aufbau legen.

Ein solcher Wandel wird auf Widerstand stoßen – nicht nur in den USA, wo einflussreiche Gruppierungen jede Form der Annäherung an Russland als Gefahr interpretieren. Auch innerhalb Europas gibt es laute Stimmen, die jede pragmatische Lösung ablehnen. Vor allem in den baltischen Staaten und Polen dominiert eine Haltung, die auf eine Fortführung der Konfrontation setzt und sich einer Einigung entgegenstellt.

Doch diese Sichtweise darf nicht die Richtung der gesamten europäischen Außenpolitik bestimmen. Deutschlands Interesse liegt in der Wiederherstellung von Stabilität und in einer Politik, die wirtschaftlichen Fortschritt und internationale Partnerschaften in den Vordergrund stellt. Die derzeitigen Belastungen sind ein Weckruf, der nicht ignoriert werden darf.

Neue globale Dynamik

Trump und Putin könnten tatsächlich den Weg für eine neue globale Dynamik ebnen. Doch Europa steht an einem Scheideweg: Will es in einer sich wandelnden Welt lediglich reagieren oder selbst gestalten? Die Antwort auf diese Frage wird darüber entscheiden, ob Europa seine Rolle in einer multipolaren Ordnung stärken kann oder ob es in der Abhängigkeit verharrt.

Für Deutschland bedeutet dies, mutige Entscheidungen zu treffen und neue Wege zu gehen. Die Zeit der Halbherzigkeit ist vorbei. Eine souveräne Außenpolitik, die auf klaren Interessen basiert, ist die Voraussetzung für eine tragfähige Zukunft. Es geht darum, Herausforderungen mit Sachverstand und Tatkraft zu begegnen und die Weichen für eine stabile und sichere Zukunft zu stellen.

PI-NEWS-Autorin Elena Fritz, geboren am 3.10.1986, ist vor 24 Jahren als Russlanddeutsche nach Deutschland gekommen. Nach ihrem Abitur hat sie Rechtswissenschaften an der Universität Regensburg studiert und erfolgreich mit einem Diplom abgeschlossen. Seit 2018 engagiert sie sich in der AfD, war von 2019 bis 2021 im bayerischen Landesvorstand tätig und wurde am 15. November zur Direktkandidatin der AfD für den Wahlkreis Landshut/Kelheim bei der kommenden Bundestagswahl nominiert. Sie ist stolze Mutter eines dreijährigen Jungen. Hier gehts zum Telegram-Kanal von Elena Fritz.

Like