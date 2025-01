Von LEO | Auch 2025 wird alles beim Alten bleiben. Hier daher schon heute die wichtigsten zehn Ereignisse des Rückblicks auf das Jahr 2025:

1. Auch 2025 werden jeden Tag 1000 Mann aus Arabien, Afrika, der Türkei und Afghanistan nach Deutschland einmarschieren, allesamt im besten Kriegeralter. Auch in diesem Jahr wird der gesamte Staatsapparat das Grundgesetz – kein Asyl bei Einreisen über EU-Länder, Art. 16a – mit Füßen treten. Auch in diesem Jahr wird in unserem angeblichen „Rechtsstaat“ die Herrschaft des Unrechts weitergehen.

2. Auch 2025 wird die Wohnungsnot weiter zunehmen, weil die Bauwirtschaft gar nicht so viele Wohnungen bauen kann, wie tagtäglich Ausländer aus aller Welt in unser Land eindringen.

3. Auch 2025 werden Staat und Kirchen den flächendeckenden Aufbau von Hamas-Kasernen (Staatssprech: „Flüchtlingsheime“) fortsetzen, bis ins kleinste deutsche Dorf. Falls irgendwelche Mörderbanden aus Nahost bereits den nächsten 7. Oktober planen, werden sie jedenfalls nirgendwo auf der Welt eine so engmaschige und flächendeckende Infrastruktur vorfinden wie in Deutschland.

4. Auch 2025 wird irgendein Landnehmer aus Arabien sein Auto in eine möglichst deutsche Menschenmenge fahren oder bei einer typisch deutschen Veranstaltung – Karnevalsumzug, Oktoberfest, Weihnachtsmarkt, Gelegenheiten gibt es ja genug – sein Messer zücken. Der Chatbot im Schloss Bellevue hat seine Krokodilstränenrede bereits in der Schublade liegen und wird dann bequemerweise nur noch Datum, Ort und die Zahl der Ermordeten zwischen den üblichen Textbausteinen einfügen.

5. Auch 2025 wird die Zerschlagung der deutschen Industrie durch den eigenen Staat weitergehen, getreu dem in jeder Hinsicht geltenden Staatsmotto: Nur ein kaputtes Deutschland ist ein gutes Deutschland.

6. Auch 2025 wird es mehr Drogenabhängige und Drogentote geben als im letzten Jahr. Dass die Drogenhändler überwiegend Orientalen und die Drogentoten überwiegend Deutsche sind, ist kein Zufall, sondern fügt sich ins Bild. Genau deshalb, weil das alles so gut passt, hat unsere politische Elite ja jetzt auch die Einstiegsdrogen freigegeben.

7. Auch 2025 wird die Bundeswehr, die Armee unseres Versagerstaates, trotz aller vollmundigen Versprechungen noch schrottreifer dastehen als im letzten Jahr. Das ist auch eine der vielen Gewissheiten, auf die man sich in unserem Schrottstaat alljährlich fest verlassen kann.

8. Auch 2025 wird die Deutsche Bahn mindestens so unpünktlich sein wie letztes Jahr. Die Prioritäten unserer politischen Elite sind ja bekannt: Nichts funktioniert in unseren Gammelstaat außer dem Asylsystem.

9. Auch 2025 werden die öffentlichen Schulen die höchste Analphabetenquote produzieren, die es in Deutschland jemals gab. Auch dieses Jahr wird der Unterricht an den Schulen noch häufiger ausfallen als letztes Jahr. Das ist menschlich durchaus verständlich, denn als Lehrer würden wir auch ständig krank feiern, wenn wir in den chaotischen babylonischen Schulklassen der real existierenden Bunten Republik unterrichten müssten.

10. Auch in diesem Jahr wird das Staatsfernsehen unserer angeblichen „Demokratie“ systematisch gegen seinen vertraglich vorgegebenen Auftrag verstoßen, neutral und ausgewogen zu berichten. Auch in diesem Jahr wird das Kartell der alten westdeutschen Parteien aus Bonner Zeiten alles tun, um die Redefreiheit einzuschränken, wahre Volksherrschaft zu verhindern und die politische Opposition in Deutschland zu unterdrücken.

