Zwei Wochen vor der Bundestagswahl finden an diesem Sonntag Kommunalwahlen in Niedersachsen statt. In der Samtgemeinde Lachendorf im Landkreis Celle tritt neben CDU, SPD, FDP, Grünen und lokalen Wählergemeinschaften auch die AfD mit drei Kandidaten zur Wahl an.

Soweit so normal, sollte man in einer Demokratie denken: Verschiedene Parten treten mit ihren Kandidaten zur Wahl an und stellen sich dem Votum der Bürger. Dies ist sogar im Grundgesetz geregelt – hier heißt es: „Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit.“

Wenige Tage vor der Wahl bekam die AfD-Kandidatin Lydia Simal Post von ihrem Sanitärinstallateur aus Lachendorf. Der Firmeninhaber kündigt darin an, mitten im laufenden Umbau keine weiteren Arbeiten bei Simal mehr durchzuführen. In dem Schreiben, das PI-NEWS vorliegt, heißt es wörtlich (Rechtschreibfehler übernommen):

Sehr geehrte Frau Simal,

da ich gesehen habe, dass sie sich als Kandidatin der AfD aufgestellt haben und ich daher davon ausgehen muss, dass sie die Ansichten dieser Partei vertreten, werden wir keine weiteren Arbeiten bei ihnen durchführen.

Ich habe die bereits erbrachte Leistung abgerechnet und dem Schreiben beigefügt.

Ich bitte sie meine Entscheidung zu akzeptieren und bitte von weiteren Rückfragen abzusehen.

Mit freundlichem Gruß

Man stelle sich nur kurz einmal vor, ein mit der AfD sympathisierender Handwerker würde Aufträge zum Beispiel bei einer syrischen Familie ablehnen. Ein Aufschrei der linken Medien und Lichterketten von Flensburg bis nach Oberammergau wären die Folge. Mindestens.