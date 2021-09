Von SELBERDENKER | In sein „Zukunftsteam“ hat CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet vier Frauen und einen Schwarzen berufen. Nur drei Zukunftsteamer sind schrecklich weiße Männer. Ganz brav durchgequotet, so wie sich das heute gehört! Ob das jedoch reicht?

Unter den vier Frauen im Team ist Karin Prien, die lieber heute als morgen den früheren Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen aus der Partei werfen will. Obwohl Maaßen in dieser kaputten und durch und durch korrupten CDU von allen Seiten mit Dreck beworfen wird, kandidiert er für das, was sich da noch CDU nennt.

Werbung für die SPD aus Laschets „Zukunftsteam“

Maaßens Gegenspieler in seinem Wahlkreis ist der ehemalige DDR-Biathlon-Olympiasieger, Frank Ullrich (SPD), der für seine Erfolge mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Silber ausgezeichnet wurde und 1984 bei der Eröffnungsfeier der Winterspiele in Sarajevo Fahnenträger der DDR-Olympia-Delegation war. Zum Abschluss seiner Laufbahn erhielt er 1986 den Orden Stern der Völkerfreundschaft in Silber. In der DDR war Doping bekanntlich an der Tagesordnung, um betrügerisch Siege zu generieren, die eigentlich keine sind. So machen das Sozialisten eben.

Auch Frank Ullrich hängt der Doping-Verdacht an, er äußert sich dazu aber nur ungern.

Doping hat Ullrich in diesem Wahlkampf jedoch nicht nötig, bekommt er doch direkte Hilfe von Karin Prien (CDU), die in Laschets Team für die Bildung zuständig ist. Selbst hat sie jedoch offenbar eklatante Bildungslücken, denn sie macht als CDU-Frau im Wahlkampf Werbung für den SPD-Kandidaten Ullrich:

Prien hatte in der ZDF-Sendung Markus Lanz auf die Frage, wie sie es finde, dass Maaßen in Südthüringen von der CDU aufgestellt wurde, gesagt: „Das muss ich hinnehmen, auch wenn ich davon natürlich überhaupt nicht begeistert bin und mich frage, was Herr Maaßen eigentlich in der CDU sucht.“ Auf die Anschlussfrage, ob sie Maaßen wählen würde, wenn sie in dessen Wahlkreis leben würde, sagte Prien: „Ich sag mal so, ich bin von Leistungssportlern immer wieder fasziniert.“ Maaßen tritt im Südthüringer Wahlkreis 196 auch gegen den Ex-Biathleten und Ex-Bundestrainer Frank Ullrich an.

Rote Wand in Sicht!

Werbung für die Konkurrenz im Wahlkampf, kein Vertreter des Mittelstands – das ist also das ganz tolle CDU-„Zukunftsteam“…

Merkel steuerte Deutschland zielsicher gegen die Wand. Die Frau am Steuer wird vor dem Aufschlag aber noch rechtzeitig abspringen. Der CDU geht es nach Merkel nun ähnlich. Dabei könnte es demnächst doppelt knallen. Deutschland ist nach Merkel auf vielen Ebenen schwer beschädigt, ebenso das, was sich da noch CDU nennt.

Als Ergebnis winkt am Horizont der dritte deutsche Sozialismus in diesem Jahrhundert.