Von WOLFGANG HÜBNER | Das größte Kapital eines Spitzensportlers im Fußball ist sein gesunder Körper. Diesen zu pflegen, zu trainieren und zu bewahren, liegt im ureigenen Interesse jedes Profis. Wenn sich ein junger Mann wie Joshua Kimmich unter Hinweis auf gänzlich unbekannte Langzeitfolgen (noch) nicht mit den experimentellen Stoffen gegen das Virus impfen lassen will, dann ist das seine Entscheidung, die es zu respektieren gilt.

Der bei Bayern München und in der DFB-Auswahl längst unentbehrliche Leistungsträger wird sich diese Entscheidung gewiss nicht leicht gemacht haben. So wie Millionen Menschen in Deutschland nicht leichthin verweigern, sich der mit totalitären Methoden betriebenen Impfkampagne zu unterwerfen.

Das gefällt den Betreibern und Profiteuren der Impfkampagne überhaupt nicht. Und ganz besonders stört sie der Widerstand einer solch bekannten und populären Person wie Joshua Kimmich. Deshalb hat die Hetzmeute in den Medien das überaus gerne akzeptierte Kommando bekommen, die schonungslose Jagd auf den Abweichler zu eröffnen und zu einem erfolgreichen Ende zu bringen – möglichst mit dem Foto der Spritze in Kimmichs Arm. Man tut dem Charakter des jungen Fußballers gewiss kein Unrecht mit der Voraussage, dass diese Hetzjagd, versehen mit allerlei offenen und versteckten Drohungen, zum Ziel führen wird.

Denn die Impfweigerung von Frau Schmidt und Herrn Meier kann dieses kranke System der neuen Corona-Volksgemeinschaft der Durchgeimpften gerade noch ertragen, von einem wie Joshua Kimmich aber keineswegs.

Genau deshalb ist nicht Corona die größte Gefahr in und für Deutschland, sondern der ungezügelte Hass auf alle, die sich nicht dem Konformitätsterror einer in Angst und Untertanenungeist erstickenden „Mehrheit“ beugen wollen.

Nie in meinem inzwischen schon langen Leben habe ich es so verabscheut, die gleiche Luft zu atmen und das gleiche Land zu teilen mit dieser so erbärmlichen „Mehrheit“.

