Das Bundestagsmitglied der AfD, Peter Boehringer, gab Reitschuster.de Anfang November ein Interview zu diversen spannenden und aktuellen Themen. Allgemeinpolitisch sowie AfD-intern.

Boehringer erläutert die geldpolitischen und auch die Corona-bedingten Quellen der aktuell schnell steigenden Inflation und die Rolle der EZB und der EU dabei. Mit Kreditgeld, das unter dem verlogenen Vorwand der Corona-Bekämpfung in Billionenhöhe aus dem Nichts gedruckt wird. Das Inflationspotenzial, gemessen an den steigenden Geldmengen der Zentralbanken, liegt dabei bereits heute um ein Vielfaches über der offiziell gemessenen, statistisch nach unten manipulierten und trotzdem bereits sehr hohen Teuerung von vier bis fünf Prozent. Die viel höhere Inflation bildet sich derzeit an den Immobilien- und Vermögensmärkten ab und liegt dort bereits heute bei über 20 Prozent pro Jahr.

Neben den Vermögensbesitzern profitieren dabei insbesondere die größten Schuldner, zu denen vor allem der Staat bzw. heute der faktische Suprastaat EU gehören. Auf Kosten der Bürger, Kleinsparer und Geringverdiener entschulden sie sich real durch hohe Inflationsraten und können unabhängig von Steuern, die von Parlamenten und in Wahlen legitimiert werden müssen, ihre irren Politikkonzepte finanzieren, für die es in einer normalen Geldwelt keine Finanzierungsmöglichkeit gäbe. Boehringer erläutert im Interview die Geschichte der Euro-Dauerrettung seit mindestens 2007, die nur durch immer höhere Schulden und vor allem permanente Rechtsbrüche möglich ist.

Im zweiten Teil des Interviews geht es um die statistischen Lügen bei Corona sowie um die medizinischen Unverantwortlichkeiten, die das RKI und der Bund als seine Oberbehörde etwa über ständig wechselnde Definitionen und Statistiken permanent betreiben und so entgegen ihrem Auftrag Panik schüren. Andere Maßnahmen als die Impfung mit einer in ihrer vollen Wirkung weiterhin nicht belegten und in den Nebenwirkungen weiterhin nicht ausschließbaren Folgen sind im massenmedialen Diskurs nicht zulässig. Andere Behandlungs-Methoden wie etwa über Medikamente dürfen trotz nachweislicher Wirksamkeit nicht verfolgt werden, bekommen keine Zulassung und werden gegebenfalls nicht einmal behördlich zugelassen.

Der weitere Teil des Interviews beschäftigt sich mit einer Wahlanalyse, einer Umgangsanalyse der Medien mit der AfD (Hetze, Negativ-Framing und Ausblendung) im Gegensatz zum Umgang mit anderen Parteien (offene Förderung durch ständige, positiv geframten Auftritte).

Im Teil zu AfD-Interna kommentiert Peter Boehringer recht offen die Kritik etwa von Frauke Petry an der heutigen AfD und dreht den Spieß durchaus offensiv um – indem er auf die nicht vorhandene „Marktlücke“ für die selbsterklärten „einzig-wahrhaft-bürgerlichen“ Parteien wie etwa „Die Blauen“ (Petry) oder „Alpha/LKR“ (Lucke) hinweist, die Ergebnisse von 0,0 Prozent eingefahren haben. Boehringer ist an einigen Stellen durchaus selbstkritisch bezüglich einiger Auftritte oder Statements der AfD – verlangt aber einen rationalen Umgang mit der „einzigen vollumfänglich marktwirtschaftlichen und rechtsstaatlichen Partei in Deutschland“.

Darum sei auch jede Kritik des Verfassungsschutzes verfehlt und eindeutig politisch motiviert. Das Amt verkenne seine Aufgabe maßlos, beziehe sich antidemokratisch immer wieder auf eine „Kontaktschuld“ der AfD mit Organisationen, die irgendwo auch schon einmal heikle Mitglieder in ihren Reihen hatten. Diese Methodik kommt aus der DDR – und wird immer nur gegen rechte Parteien herausgeholt – nie gegen Links. Der Europarat hat schon 1999 festgestellt, dass Vorwürfe von Verfassungsschützern gegen politische Parteien nicht Stil, Rhetorik oder Umgang der Parteien, sondern ausschließlich Gewaltabsichten oder klare Gewaltaufrufe kriminalisieren dürfe. Dies mache aber die AfD niemals: weder in ihrem Programm noch in Aussagen ihrer hohen Funktionäre. Ihre Absichten seien natürlich absolut gewaltfrei – und ihr Programm völlig FDGO-konform und etwa so „radikal“ wie das der CDU der 1990er Jahre.

Das Interview endet mit einem kleinen Ausblick auf den kommenden Bundesparteitag der AfD in Wiesbaden am 11. und 12. Dezember, auf dem Boehringer voraussichtlich für den Bundesvorstand kandidieren wird.