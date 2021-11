Die Republik der Minijobber

Von WOLFGANG HÜBNER | Die gute Nachricht für rund sieben Millionen Minijobber im besten Deutschland, das es je gab: Die neue Koalition aus SPD, Grünen und FDP will die Verdienstgrenze von 450 auf 520 Euro anheben. Die gute Nachricht für Geringverdiener: Selbige Koalition will den Mindestlohn pro Stunde auf 12 Euro erhöhen.

Erste schlechte Nachricht für Minijobber und Geringverdiener: Inflation und Energiekosten werden die Erhöhungen ganz schnell wegfressen. Zweite schlechte Nachricht: Infolge der absehbaren ökonomischen Entwicklung und der von der neuen Koalition energisch vorangetriebenen Digitalisierung werden in Zukunft noch viel mehr Vollarbeitsverhältnisse in Minijobs und gering bezahlte prekäre Arbeitsverhältnisse umgewandelt werden.

Das alles soll selbstverständlich – die Grünen in der Koalition werden streng darauf achten – geschlechtersensibel und klimaneutral geschehen. Und die Medien werden mit zunehmend mehr schreibenden Teilzeitbeschäftigten möglichst wenig konkret, aber dafür möglichst positiv über das nächste deutsche „Beschäftigungswunder“ berichten.

Dass diese Beschäftigungen für viele Menschen immer trostloser, unsicherer und einkommensschwächer werden, interessiert die neue Rekordzahl von gutverdienenden Bundestagsabgeordneten weniger als das Bestreben, eine zweite Wahlperiode zu sichern. Und selbst bei der Linkspartei ist die Distanzierung von Sahra Wagenknecht wichtiger als das Schicksal der neuen wachsenden Unterklasse.

Ob die AfD auch im Westen langsam kapiert, wo für sie ein riesiges Wählerreservoir liegt, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Klar ist nur: Viele Millionen Menschen in Deutschland ohne nennenswertes Vermögen und mit bescheidenem Einkommen haben in der neuen Bundesregierung keinerlei politische Interessenvertretung. Denn mehr Geld für Minijobs und Mindestlöhne sind nichts anderes als kosmetische Maßnahmen der nun grün statt schwarz tätowierten Sozialsimulationen.

Wer tatsächlich Politik fürs Volk machen will, muss den Blick nach unten richten: Nämlich nach unten – in einem Land, in dem heute schon Rentner/innen zwischen 75 und 85 Jahren in mehr als 200.000 Minijobs arbeiten müssen, um halbwegs über die Runden zu kommen.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen neuen Telegram-Kanal erreichbar.