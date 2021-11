„Mein Essen mit André“ (Originaltitel: My Dinner with Andre) ist ein US-amerikanischer Spielfilm von Louis Malle aus dem Jahr 1981 mit Wallace „Wally“ Shawn und André Gregory.

Der Schauspieler und Theaterautor Wally trifft sich zu einem Abendessen mit seinem Freund André in einem französischen Restaurant in New York. Die beiden haben sich seit mehreren Jahren nicht mehr gesehen.

Wally tut sich schwer die französische Speisekarte zu lesen, aber sein Freund hilft ihm mit den Übersetzungen. André erzählt seinem Kollegen, was in seinem Leben in den letzten Jahren geschehen ist, während Wally vor allem zuhört.

In dem Video-Ausschnitt geht es um das Gefängnis, in dem wir uns alle befinden, das wir selbst nicht mehr bewusst wahrnehmen können, das uns von unserer Natur trennt, das wir selbst aufbauen und warten und darauf auch noch stolz sind. Das ideale Gefängnis.

So alt und doch so nah an unserer heutigen Zeit…