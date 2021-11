„Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder da seid. Also irgendwas stinkt hier gewaltig, überschlägt sich doch die Mainstreampresse in Schadenfreude, dass der Kimmich jetzt in Quarantäne sitzt. Ihr wisst, der Fußballspieler, der sich trotz öffentlicher Diffamierung nicht impfen lassen will, ums Verrecken nicht. Ganze Talkshows haben sie veranstaltet, sogar auf der Bundespressekonferenz war der Kimmich Thema. So, und jetzt haben sie ihn endlich, jetzt muss er in Quarantäne sitzen. Das hat er jetzt davon, von seiner Impfverweigerung. Doch warum muss er denn in Quarantäne sitzen? Hat er sich denn infiziert? Oder ist er gar krank? Also das wird jetzt ein bisschen schwierig für die Leute, die an die Wirkung von dem Impfstoff glauben. Denn überraschenderweise hat sich nicht der ungeimpfte Kimmich infiziert, sondern der Süle. Und der Süle ist doppelt geimpft…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)