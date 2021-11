Die evangelische Kirche hat mit der Bereitstellung ihres Schlepperschiffes „Sea Watch 4“ dafür gesorgt, dass illegale Einwanderung nach Europa, insbesondere nach Deutschland, eine recht verlässliche Verbindung erhalten hat, die im Anschluss an (fingierte) Notlagen auf See dann für den Weitertransport sorgt.

Die heuchlerischen Initiatoren des Projektes aus der EKD sind dabei nicht in der Lage, den kausalen Zusammenhang zu verstehen, der zwischen dieser angebotenen „Rettung“ und dem Anreiz besteht, auf diese Weise dann nach „Europa“ (gemeint ist im Grunde fast immer Deutschland) weiterzureisen.

Die Kundschaft besteht bei solch einer Gelegenheit mit Sicherheit nicht (nur) aus politisch Verfolgten, sondern aus ökonomisch denkenden Menschen, aus Glücksrittern, die wissen, dass es in Deutschland auch alles ohne Arbeit gibt: Wohnung, Essen, Kleidung, ärztliche Versorgung, Taschengeld usw. Ein Leben lang. Wenn das kein Anreiz ist.

So sind es vermutlich auch diesmal nicht politisch Verfolgte oder Kriegsflüchtlinge, die jetzt von der Sea Watch in Sizilien an Land gebracht wurden. Fast jeder Zweite soll angeblich ein Minderjähriger sein, wie Euronews berichtet, viele „unbegleitet“, ein Wort, bei dam man an kleine Kinder denkt, die nicht die Hand der Mutter halten können. Nicht einmal warmes Essen hätten sie bekommen:

Einen Tag nach ihrer Ankunft im sizilianischen Hafen von Augusta haben über 400 Menschen das Rettungsschiff Sea Watch 4 verlassen. Sie waren bei sieben verschiedenen Operationen im Mittelmeer aus Seenot gerettet worden. Unter den Migrantinnen und Migranten sind 178 Minderjährige. 149 von ihnen sind unbegleitet. Bevor sie von Bord gehen durften mussten sie Gesundheitsuntersuchungen absolvieren, darunter Coronatests. Die NGO Sewa Watch beklagte, die Minderjährigen hätten nicht einmal eine warme Mahlzeit erhalten.

Vermutlich war keiner von denen Dissident in seiner Heimat oder Vorsitzender einer unliebsamen Gewerkschaft oder muslimischer Feminist, der die Frauenrechte gegen die frauenfeindlichste Ideologie in der Welt verteidigte und dafür jetzt verfolgt wird. Dafür sind sie im Grunde einfach zu jung: 178 Minderjährige, fast jeder Zweite also, davon 147 „unbegleitet“, also drei von acht.

Es dürften eher „Ankerkinder“ oder Ankerväter, Ankeronkel oder Ankerbrüder sein, die, einmal angekommen in Europa (Deutschland), dort festmachen und dann auf die Familienzusammenführung hoffen dürfen, die die neue Bundesregierung zu einer ihrer Hauptaufgaben gemacht hat.

„Ihr Kinderlein kommet, oh kommet doch all“, heißt es in dem deutschen Weihnachtslied des katholischen Pfarrers Christoph von Schmid um 1808/10. Das dürfte wohl das Motto der evangelischen Kirche für die Adventszeit sein, die mit ihrem Schlepperschiff weiter die Beladenen und Unbeladenen dieser Welt dem deutschen Steuerzahler vor die Füße setzt.

Der darf dann weiter für die sorgen, die mit ihm in Konkurrenz treten werden um Wohnung, Kita-Platz, Reihenfolge bei der ärztlichen Behandlung, Zuweisung einer Wohnung oder – eventuell – auch Arbeit.