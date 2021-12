Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Stefan Ullrich ist in München als engagierter und kenntnisreicher Islamkritiker bekannt. So versuchte er schon 2003 als kooptiertes Vorstandsmitglied im Münchner CSU-Ortsverband Harlaching die Islamkritik voranzubringen. Beispielsweise, indem er auf die verhängnisvolle Fehlentscheidung aufmerksam machte, im Klausener Bad einen Frauenbadetag einzuführen, da dies nur als Rücksichtnahme auf die Scharia mit ihrer strikten Geschlechtertrennung zu werten ist. Über den islamkritischen Widerstand in München berichtete damals neben einigen Münchner Zeitungen auch das ARD-Magazin Monitor.

Auch am erfolgreichen Bürgerprotest gegen den geplanten Moscheebau der DITIM in München-Sendling direkt gegenüber der katholischen Kirche St. Korbinian und gegen das von Imam Idriz geplante Mega-Projekt „Zentrum für Islam in Europa-München (ZIEM) war er aktiv beteiligt.

Aufmerksam auf die Bedrohung durch den Islam wurde Stefan Ullrich im Jahr 2001 durch die Terror-Anschläge von 9/11. Er reiste zur Spurensuche in die USA und veröffentlichte darüber das Buch „Touring 9/11“.

Die Rede von Papst Benedikt XVI vom 12. September 2006 in der Regensburger Universität, bei der er auch den byzantinischen Kaiser Manuel II aus dem Gespräch mit einem moslemischen Geistlichen mit den Worten:

„Zeig mir doch, was Mohammed Neues gebracht hat, und da wirst du nur Schlechtes und Inhumanes finden wie dies, dass er vorgeschrieben hat, den Glauben, den er predigte, durch das Schwert zu verbreiten“

zitierte, beeindruckte Ullrich so stark, so dass er am 16. April 2007 zum 80. Geburtstag von Papst Benedikt die Internetseite „deusvult.info“ initiierte, auf der regelmäßig neben christlichen auch islamkritische Inhalte veröffentlicht werden.

Größere Bekanntheit erhielt seine Seite, als er im Juli 2007 über einen Vortrag des Ober-Islam-Beschönigers Prof. Mathias Rohe in München berichtete, bei dem mehrere Islamkritiker unbequeme Fragen stellten, in deren Folge es damals sogar zu einem Abbruch der Veranstaltung kam. Die Süddeutsche Zeitung veröffentlichte damals gleich vier Artikel, in denen er und seine Seite „deusvult.info“ Thema waren.

Im November dieses Jahres hat Stefan Ullrich in seinem Studium der katholischen Theologie mit seiner Arbeit „Allah versus Abba – Der 1400-jährige Dschihad gegen das Christentum als Folge der islamischen Kontradogmatik“ sein Diplom mit Auszeichnung bestanden. Der Begriff „Abba“ hat in diesem Fall weniger mit Musik zu tun, sondern ist im Aramäischen das Wort für „Vater“, wie es auch im Neuen Testament in Verbindung mit Gott verwendet wird. In der BPE-Videoreihe „Im Gespräch“ spricht Ullrich über die wichtigsten Inhalte dieser Arbeit und beschreibt die totalen Gegensätze zwischen Islam und Christentum.

Es ist beruhigend, dass es innerhalb der katholischen Kirche noch möglich ist, islamkritische Positionen zu vertreten und darüber eine Diplomarbeit zu verfassen. Wer an dem Werk interessiert ist, kann unter der email-Adresse

» dvc@deusvult.info

weitere Einzelheiten erfahren. Hier die Inhaltsangabe des 107-seitigen Werkes:

Einleitung

Terminologische Vorbemerkungen

1. Der 1400-jährige Dschihad gegen das Christentum

1.1. Die historischen Konflikte zwischen Islam und Christentum

1.1.1. Frühes Mittelalter: Der Islam greift die christliche Welt an

1.1.2. Hochmittelalter: Die Kreuzzüge als Verteidigungsreaktion

1.1.3. Spätmittelalter: Balkanbesetzung, Byzanz-Fall und Reconquista

1.1.4. Neuzeit: Europas große Abwehrschlachten bei Lepanto und Wien

1.1.5. Moderne/Postmoderne: Zwischen Diplomatie und „Islamismus“

1.2. Die neue Dschihadwelle im 21. Jahrhundert

1.2.1. Die Post-9/11-Kriegs- und Terrorspirale

1.2.2. Islamexpansion mit größter Christenverfolgung der Geschichte

1.2.3. Die Islamisierung der ehemals christlichen „Stamm-Länder“

2. Die islamischen Positionen zum christlichen Glauben

Systemische und hermeneutische Vorbemerkungen

2.1. Monolithischer versus trinitarischer Gott

2.2. „Allah“ statt „Abba“

2.2.1. Kein Vater, keine Zeugung, keine Liebe

2.2.2. Gleiche Begriffe, andere Bedeutungen

2.2.3. Wo kein Vater und kein Sohn, da auch keine Kinder

2.3. Vorherbestimmender statt vorsehender Allmächtiger

2.3.1. Willkür statt Vernunft

2.3.2. Böses wollen statt Böses zulassen

2.3.3. Unterwerfung statt Einswerdung

2.4. Nur zum Dienen statt zum Lieben schaffender Schöpfer

2.4.1. Notwendiges Schaffen statt freies Schaffen

2.4.2. Doppelbödige Schöpfung statt gute Schöpfung

2.4.3. Gottes Knechte statt Gottes Ebenbilder

2.4.4. Erniedrigung der Frau statt Ebenbürtigkeit der Frau

2.4.5. „Ausrutscher“ statt Erbsünde

2.4.6. Muslime versus Nichtmuslime

2.4.7. Ibrahim statt Abraham und Ismael statt Isaak

2.4.8. Stagnation statt Geschichte und Entwicklung

2.4.9. Kein Anspruch des Gewissens und natürlichen Sittengesetzes

2.4.10. Rast- und Ziellosigkeit statt Ruhe und Vollendung

2.5. Jesus Christus, „Sohn der Maria“ statt „Sohn Gottes“

2.5.1. „Isa“ statt Jesus und „Mas??“ statt Messias .

2.5.2. Adam-gleich statt Gott-gleich

2.5.3. Schöpfung ohne Mittlerschaft und Prägung Christi

2.5.4. Mutter Isas statt Mutter Gottes

2.5.5. Islamverkündigung statt Heilsvermittlung

2.5.6. Ausgetauschter Isa statt getöteter Jesus

2.5.7. Erhobener Isa statt auferstandener Jesus

2.5.8. Christentöter Isa statt Christenretter Jesus

2.6. Exkurs: Mohammed, der „Gegen-Gesandte“ zu Jesus Christus

2.6.1. „Periklytos“ statt „Parakl?tos“

2.6.2. „Gottes Liebling“, Brustöffnung, Satanische Verse und Muttermale

2.6.3. Fragliche Wunder und merkwürdige Zeichen

2.6.4. Unbarmherzigkeit und kriegerisches Vermächtnis

2.7. Totalausfall Heiliger Geist

2.7.1. „Umma“ statt Kirche

2.7.2. „Schwarzer Stein“ statt „lebendiger Stein“

2.7.3. Glaube und Werke statt Glaube und Gnade

2.7.4. Heilsungewissheit für Muslime, Unheilsgewissheit für Nichtmuslime

2.7.5. Vergnügen oder Folter statt Gottesgemeinschaft oder Gottesferne

Übersichtsskizze des Glaubensvergleichs

3. Der Dschihad als Folge der islamischen Kontradogmatik

3.1. Islam versus Nicht-Islam bis zum Endsieg

3.1.1. Das Vorspiel: Aufruf zum Islam

3.1.2. Der Hauptakt: Kampfansage bei Nichtannahme

3.1.3. Tötende „Märtyrer“ versus bekennende Märtyrer

3.1.4. Bekriegen, Unterwerfen und Ausbeuten

3.1.5. Raub, Lösegelderpressung und Sklaverei

3.2. Heutiger Dschihad: Terror, Migration und Infiltration

3.2.1. Begriff, Ursprung und Entwicklung des „Dschihad“

3.2.2. Grundtypen des Dschihad

3.2.3. Täuschung als „Psycho-Dschihad“ gegen den Westen

3.2.4. Auszug aus dem gängigen Täuschungsarsenal

3.3. Leben unter der Scharia

4. Fazit und Vorschläge

4.1. Resümee und Rezeption

4.2. Fünf-Punkte-Plan als Antwort

4.2.1. Aufklärung und Neuevangelisierung

4.2.2. Dialog der Wahrheit

4.2.3. Mission

4.2.4. Weltliche Maßnahmen

4.2.5. Spirituelle Aktivität

