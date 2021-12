Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Weihnachten steht vor der Tür, und „Islamistenjäger“ Irfan Peci zeigt in seinem achten Wochenrückblick auf, dass auch in diesem Jahr diverse radikale Islam-Prediger wieder Hetze gegen das christliche Fest betreiben. Es sei ein Fest der „Ungläubigen“, man dürfe nicht daran teilnehmen, selbst gratulieren sei strengstens verboten. Nur eine Ausnahme gestatten selbst Salafisten: das Weihnachtsgeld annehmen. Beim Geld zeigt anscheinend selbst die größte religiöse Strenge eine gewisse „Toleranz“. Auch Geschenke dürfe der Moslem annehmen, allerdings unter der Voraussetzung, dass der Moslem nicht mitfeiere und auch nicht selbst zurückschenke. Diese Meldung landet bei Irfan Peci auf Platz vier seines Rückblicks.

Auf Zypern erschoss ein 32-jähriger Syrer zwei russische Urlauberinnen und vergrub sie anschließend. Er habe Arbeiten an dem Haus durchgeführt, in dem sich die beiden aufhielten. Berichten zufolge sollen sich die beiden Russinnen über ihn lustig gemacht haben, was der Auslöser für den Doppelmord gewesen sein soll. Hier sehe man laut Peci, was passieren könne, wenn vor allem ungläubige Frauen das Ehrgefühl von gläubigen Moslem verletzen würden. Platz drei.

Die EU plant, 40.000 Afghanen aufzunehmen, und Musterschüler Deutschland will gleich 25.000 davon haben. Die moslemische Massenmigration laufe also auf mehreren Wegen unkontrolliert weiter. Scheinbar legal, wie in diesem Fall, oder illegal, wie über das Mittelmeer, die Balkanroute oder Weißrussland. Aber mit der neuen Bundesregierung mache es ohnehin keinen Unterschied mehr, ob legal oder illegal, denn illegale Migranten könnten laut Koalitionsvertrag genauso wie legale in Deutschland bleiben und bereits nach wenigen Jahren deutsche Staatsbürger werden. Platz zwei.

Den Spitzenplatz des Wochenrückblicks belegt die Verhinderung eines islamisch motivierten Anschlags in Hamburg (PI-NEWS berichtete). Der 20-jährige Marokkaner Abdurrahman C. habe mit Waffe, Handgranate und einer Bombe, die mit mehreren Hundert Schrauben und Muttern gefüllt gewesen wäre, einen Anschlag in der Hansestadt geplant. Dass er wohl kein Einzeltäter sei, zeige die Durchsuchung der Wohnungen von 16 Kontaktpersonen in mehreren Bundesländern, darunter auch in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Dem Verfassungsschutz sei Abdurrahman C. schon länger als erweiterter Kontakt von radikalen Moslems in Hamburg bekannt gewesen. Der „Sprenggläubige“ war regelmäßiger Besucher der Taqwa-Moschee an der Anzengruberstraße in Hamburg-Harburg, die als Nachfolger der berüchtigten Al-Kuds-Moschee am Steindamm gelte, die wegen ihrer Rolle um die Terrorpiloten von 9/11 geschlossen wurde, wie auch Harburg Aktuell berichtet. Dort sei auch der Vater von Abdurrahman C. schon in der Zeit vor 9/11 engagiert gewesen.

Der marokkanische Moslem habe sich ausgiebig mit Waffen, Sprengstoff und Giften beschäftigt, wie sichergestellte Datenträger zeigten. Auch habe er sich mit Anschlagsplanungen, dem islamistischen Dschihad und dem Märtyrertod auseinandergesetzt. Dieser Fall zeige laut Peci, dass es in Hamburg weiterhin eine starke und gefährliche Islamisten-Szene gebe, die teilweise auch auf das Umfeld der 9/11-Attentäter zurückgehe, gegen die der damalige Innensenator Hamburgs und jetzige Bundeskanzler Olaf Scholz „herzlich wenig“ unternommen habe. Sogar ein Jahr nach 9/11 habe er noch in Abrede gestellt, dass es „keine große Gemeinschaft von militanten Extremisten“ in Hamburg gegeben habe, es gebe „nicht sehr viel islamistischen Extremismus“. Irfan Peci zeigt in seinem Video hierzu (oben) einen Ausschnitt aus einer ZDF-Dokumentation, die die absurden Aussagen von Scholz belegt.

Der Kanal „Islamistenjäger“ von Irfan Peci hat mittlerweile 9900 Abonnenten. „Projekt 10.000“ rückt also in erreichbare Nähe. Wer den Kanal noch nicht auf YouTube abonniert hat, bitte nachholen, damit dieser wichtige Aufklärungskanal so langsam den Stellenwert erhält, der ihm gebührt.

Die Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) setzt sich seit 2003 für die Aufklärung über den Politischen Islam ein. Mit Flugblattverteilungen, Infoständen, Kundgebungen, Anschreiben an Bundestags- und Landtagsabgeordnete sowie Stadträte versucht die BPE, der Bevölkerung und Politikern sachlich fundierte Informationen zu vermitteln. Wer diese wichtige Arbeit unterstützen möchte, kann hier Mitglied werden.