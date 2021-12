Was machen deutsche Kinder, wenn sie nicht zur Schule gehen dürfen? Klar, sie demonstrieren. Und wenn sie Masken tragen müssen, was machen sie dann? Sie demonstrieren, gegen das Tragen von Masken. Jedenfalls die politisch nicht bewussten Kinder. Die politisch gefestigten vernünftigen Kinder erkennen den tieferen Sinn dieser Maßnahmen und demonstrieren nicht.

Das kommt Ihnen wie ideologisch verquirlter Quatsch vor? Doch, es gibt Menschen, die so denken, weil ihre ideologische Wahrnehmung der Welt nur noch in linken Kategorien stattfindet. Und es sind solche, die in der Politik durchaus eine Rolle spielen. Deswegen geben wir Katrin Göring-Eckardts Danksagung an die Kinder hier wieder, die sie am Sonntag Abend bei Anne Will zum Besten gab (im Video oben ab Minute 37:34), in der Hoffnung, es werde später vielleicht mal bei TikTok hochgeladen:

Was ich einmal sagen muss: Ich bin jetzt bei Anne Will, nicht bei TikTok, aber trotzdem, vielleicht lädt’s jemand hoch:

Die Kinder, die haben in dieser Pandemie so viel getragen, so viel gemacht, so viel klaglos gewesen. Keine Demonstrationen von Kindern, die gesagt haben, wir wollen jetzt keine Masken mehr oder wir wollen jetzt endlich Schulunterricht. 150.000 Kinder waren gerade schon wieder in Quarantäne.

Und deswegen ist für mich wirklich sehr, sehr zentral, einmal zu sagen: Danke, Kids, das habt ihr wirklich sehr vernünftig, großartig gemacht, vernünftiger als manch andere.

So weit Göring-Eckardts pädagogisch-politische Einordnung der unterbliebenen Demonstrationen von Kindern, die einfach aus der Vernunft heraus die einschneidenden Maßnahmen der Regierung mittrugen und deswegen auf das Demonstrieren dagegen verzichteten, „vernünftiger als manch andere“. Nachtigall, ick hör dir trapsen: War da nicht gerade was mit Demonstrationen, gegen die die Kinder hier in Stellung gebracht werden sollen?