“Populist sein oder nicht sein, das ist hier die Frage” – so könnte man in grober Verfälschung eines bekannten Zitats die neueste Folge der “Dresdner Gespräche” des AfD-Europaabgeordneten Maximilian Krah auch bezeichnen. Denn die vier Teilnehmer am Tisch – ein Tscheche, ein Pole, ein Österreicher und ein Deutscher – sind sich nicht ganz einig darüber, inwieweit man als Rechtspolitiker auch Rechtspopulist sein kann und will.

Schließlich sei Politik eben eine eigene Sphäre, in der man ohne eine eigene Ideologie nicht weiter kommen würde, wie der Gastgeber bereits früh im Gesprächsverlauf anmerkt. Dem Populismus, also der Ausrichtung der Politik entlang der Gefühlslage des Wählers, liege aber eine gewisse Antiideologie zu Grunde und das sei Teil des Problems. So, grob verkürzt, die eine Position im Streit um das P-Wort.

Der Außenpolitikexperte der Jungen Alternative und gebürtige Pole Tomasz Fröhlich will das nicht gelten lassen. Populismus sei eher eine Stilfrage, ein mitunter derbes “Aussprechen wie es ist” und das gefalle eben vor allen den Leuten, die auch ideologisch einer gewissen rechten Ideologie folgen würden. In Polen etwa, wo die Regierungspartei PiS zwar außenpolitisch eine stark transatlantische Schlagseite hat, aber innenpolitisch durchaus konservative, rechte Thesen mit populistischem Nachdruck vertritt. Der Populismus als reine Stilfrage?

Auch der zweite Osteuropäer, der gebürtige Tscheche Antonin Brousek, weist darauf hin, dass in seinem Heimatland die Bürger eine Zuspitzung bei politischen Themen bevorzugen: “Sagen was ist”. Eine Eigenschaft, die der Abgeordnete im Berliner Landesparlament auch in Berlin in die Politik bringen will.

Doch ganz so einfach will der Moderator, der dieses mal deutlich souveräner auftritt als in den bisherigen beiden Folgen, die Gruppe nicht aus der Populismusdebatte entlassen. Dem Volk aufs Maul schauen, dagegen sei ja nichts zu sagen – aber müsse man vox populi nicht auch mit dem eigenen Wertegerüst abgleichen, um nicht letztlich in die Beliebigkeit zu rutschen?

Ein gutes Stichwort für den österreichischen Journalisten und Aktivisten Michael Scharfmüller, denn er hat in der Vergangenheit auch den reinen Populismus einer FPÖ unter Hans Christian Strache kritisiert. Für eine klare Stellungnahme dazu müsse man natürlich die FPÖ selber fragen, aber für ihn gehe es ohne ein ideologisches Grundgerüst eben nicht.

Eine interessante Debatte, die vor allem von der guten Qualität ihrer Teilnehmer profitiert. Es hätte auch die zigste Sendung voller alter Phrasen werden können, stattdessen ist ein spannender Blick über Grenzen und vor allem den eigenen Tellerrand entstanden.