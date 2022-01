Am Wochenende demonstrierten in Wien wieder zehntausende Menschen gegen eine Impfpflicht. Doch der Protest hat scheinbar nichts genutzt. Denn das umstrittene Gesetz soll kommen. Bricht der Widerstand nun in sich zusammen, oder geht das Ringen um die Spritze jetzt erst richtig los? Einer Frage, der die Redaktion der Nachrichtensendung COMPACT.Der Tag in dieser Sendung nachgeht. Das sind die weiteren Themen:

Impfpflicht in Österreich – Martin Sellner im Interview: Ist die Corona-Opposition gescheitert?

Entscheidung in Freiberg – Corona-Spaziergänger bleibt Baubürgermeister

Migration – Bundesregierung plant Koalition der Willigen

Finanzkrieg – Wie Russland sich auf den SWIFT-Ausschluss vorbereitet

Das Letzte – Drosten gegen Lauterbach: Zerbricht das Bündnis der Betonköpfe?