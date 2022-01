Am Montagabend wurde es traurige Gewissheit. In Wandlitz, einer Stadt nördlich von Berlin, starb ein Teilnehmer eines Corona-Spazierganges. Zuvor war er in eine – wie es offiziell heißt – polizeiliche Maßnahme geraten. Was geschah, erfahren Sie in COMPACT.Der Tag am 25. Januar. Und damit herzlich willkommen zu den wichtigsten Nachrichten des Tages. Das sind einige der Themen:

Tod auf der Corona-Demo – Was geschah wirklich beim Polizeieinsatz in Wandlitz?

Diätenerhöhung – So viel Geld gönnen sich Berlins Abgeordnete

Ukraine – Sind Amerikas Soldaten schon auf dem Weg zur Front?

Glaube und Wirklichkeit– Freddy Ritschel über die skurrile neue Medienwelt

Das Letzte – Kommunalpolitiker in Aufruhr: Stoppen sie Lauterbachs Impfpflicht?