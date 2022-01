Dänemark wird wieder normal, will heißen: hyggelig. Trotz hoher „Inzidenzzahlen“ (Dänemark ist halt Test-Weltmeister) fallen ab Montag alle Corona-Einschränkungen in Dänemark weg, und ab dem 5. Februar ist Corona dort keine gesellschaftskritische Krankheit mehr. Das steht in einer Empfehlung, die die Epidemiekommission an mehrere Ministerien verschickt hat. Das bestätigen Quellen gegenüber der Zeitung Berlingske Tidende und Jyllandsposten.

Der Corona-Pass, geschlossene Nachtclubs, Gesichtslappen, und Restaurants, die früh schließen müssen, sollen der Vergangenheit angehören. Der kulturelle und wirtschaftliche Niedergang wird gestoppt.

Während der deutsche Bundestag am Mittwochnachmittag drei Stunden lang über eine allgemeine Impfpflicht diskutiert, will die dänische Regierung einer Empfehlung der Epidemiekommission folgen, die sogar das Corona-Virus in seiner Kategorisierung herabstuft. Künftig soll das Coronavirus nicht mehr als Auslöser einer Krankheit angesehen werden, die unsere Gesellschaft bedroht.

Anders als im RKI und der neuen „Expertenkommission“ hierzulande scheinen in der dänischen Epedemikommission kompetente Fachleute zu sitzen. Zudem sind ihre Ergebnisse und Zahlen sauber und für jeden zugänglich und einsehbar.

Am Mittwoch wird die dänische Ministerpäsidentin Mette Frederiksen diese Entscheidung in einer Pressekonferenz öffentlich bekannt machen.

Nachdem sich kürzlich eine dänische Zeitung für ihre unkritische Corona-Berichterstattung entschuldigt hat, könnte es zumindest in Dänemark eine weitere selbstkritische Aufarbeitung geben.