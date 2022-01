Von KEWIL | Wir werden die DDR, die Stasi, die FDJ nicht los. Die ewige Kanzlerin Angela Merkel, geborene Kasner, ist im kommunistischen Osten aufgewachsen und war ein führendes FDJ-Mitglied. Und jetzt haben wir mit Olaf Scholz schon wieder einen Kanzler mit ehemals besten Kontakten zu DDR-Kommunisten, der FDJ und sowjetischen Komsomolzen.

Scholz war natürlich auch tagelang in der DDR, ließ sich von Bolschewisten und roten Funktionären informieren und instruieren und ging mit der FDJ sogar immer wieder in die Sauna. (Vielleicht hat er damals auch die Merkel gesehen, oder ist an ihr vorbei gelaufen, alles möglich!?)

Es war die Zeit des Streits um die Nachrüstung in den 80er-Jahren. Die Sowjets stellten Mittelstreckenraketen gegen den Westen auf, die NATO und Kanzler Helmut Schmidt wollten gegenhalten, aber seine Partei, die SPD, und die große linksgrüne Friedensbewegung, nicht. Der NATO-Doppelbeschluss und die SS20-Raketen waren ein jahrelanges politisches Kampfthema.

Und genau damals stellte sich Olaf Scholz als Jungsozialist auf die Seite der Sowjetunion und ihrer Raketen und hatte nichts dagegen, dass der Westen diesbezüglich relativ wehrlos dastand. Scholz plädierte sogar für einen NATO-Austritt.

Jedem politischen Beobachter fallen natürlich gleich gewisse Parallelen zu heute auf. Die NATO will Raketen an Russlands Grenze, Putin ist im Alarmzustand, will den Westen fort haben – und Olaf Scholz? Zeigt gewisse Sympathien mit Moskau, will die Nordstream-Pipeline nicht unnötig boykottieren und die kalte Kriegerin Baerbock in seinem Kabinett ausbremsen.

Dazu und deswegen hat Hubertus Knabe, der exzellente DDR-Kenner, gerade einen ausführlichen und notwendigen Bericht über Kanzler Olaf Scholz und seine damaligen kommunistischen Verstrickungen als Juso geschrieben (wobei ich eine Gleichsetzung zwischen Breschnew und Putin nicht teile). Trotzdem, die „Akte Scholz“ von Hubertus Knabe rentiert sich zum Anklicken schon wegen der alten Fotos vom rotblonden Wuschelkopf Scholz, der heute eher eine Glatze hat. Und ein paar Infos über die kommunistische Vergangenheit unseres derzeitigen Kanzler können sicher nicht schaden.