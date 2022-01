Unter dem Titel dieses Textes gäbe es vieles zu berichten aus dem Musterland des Islam, aus Afghanistan. Das Teeren und Federn vermeintlicher Diebe oder die Bestrafung von Mädchen für den Schulbesuch und von Frauen für die Arbeit, mit der sie ihre Familie durchbringen wollen. Wie viel das jeweils mit dem Islam zu tun hat, mag dahingestellt sein. Ein wenig wohl immer, denn niemals hört man aus westlichen islamischen Gemeinschaften einen Aufschrei der Empörung (wie es ihn etwa nach der Veröffentlichung der Mohammed-Karikaturen gegeben hatte).

Hier soll einmal ein auf den ersten Blick weniger drastischer Fall aufgegriffen werden, über den n-tv berichtet, das Verbrennen von Musikinstrumenten vor den Augen ihrer Besitzer:

In Afghanistan hat in sozialen Medien ein Videoclip für Aufsehen gesorgt, der militant-islamistische Taliban beim Verbrennen von Musikinstrumenten zeigen soll. In dem Clip ist zu sehen, wie die Islamisten zwei in der Nähe der Flammen stehende Musiker beleidigen. Die Künstler werden von einer umstehenden Menschenmenge ausgelacht und gefilmt. Die Taliban sehen das Musizieren als unislamisch an.

Die in sozialen Medien verbreiteten Aufnahmen zeigen, dass die Kleidung der von den Taliban beleidigten Musiker zerrissen ist, die Haare sind kurz. Das Abschneiden der Haare ist eine typische Strafe, mit denen die Taliban diejenigen maßregeln, die geringfügiger Verbrechen verdächtigt werden.

Wer Musiker ist oder einen Musiker kennt, weiß, wie sehr diese an ihren Instrumenten hängen und sich um sie sorgen. Ein kleiner Kratzer bereits kann ihnen über lange Zeit die Laune verderben. Das wissen auch die Taliban. Mit dem Zufügen von Schmerzen sind sie vertraut, es ist eine der Vergnügungen, die sie sich uneingeschränkt gönnen, die sie genießen.

Es lohnt sich, das von n-tv verlinkte Video anzusehen. Man sieht dort die sadistische Freude der moslemischen Herren, jemandem weh tun zu können, den Musiker noch zu zustimmenden Bemerkungen zwingen zu können beim Verbrennen seines Instrumentes. Man sieht den Genuss der Macht über andere Menschen, die Freude am Quälen, die Grausamkeit, die auch ihre Träger entmenschlicht. Es ist eine Grausamkeit, die zwangsläufig aus dieser Interpretation des Islam entsteht, wie die Taliban ihn vertreten.

Wie stehen nun Moslems in Deutschland zu solchen barbarischen, unzivilisierten Handlungen im Namen des Islams? Wir wissen es nicht, denn zu den Unrechtstaten von Mit-Moslems äußern sie sich in der Regel nie (PI-NEWS-Leser oder auch mitlesende Moslems sind aufgefordert, Gegenbeispiele zu berichten). In der Regel kommt bestenfalls ein Spruch wie: „Das hat nichts mit dem Islam zu tun“. Und tatsächlich hören und machen Moslems nicht nur in westlichen Ländern Musik, sondern überall auf der Welt.

Aber was ist mit der unduldsamen Grausamkeit im Namen des Islam, die wir (nicht nur) von den Taliban kennen? Wo protestieren Moslems dagegen? Es wurde schon erwähnt: Sobald man diese Grausamkeit, die Unzivilisiertheit des Islams, kritisiert, sind Moslems hellwach und reagieren hart. Insbesondere, wenn die Kritik an der islamischen Grausamkeit in Karikaturen zum Ausdruck kommt, sind nicht erst seit Kurt Westergaard Mord und Totschlag die Reaktion. Die Reaktion auf die Kritik, nicht am zu Recht kritisierten Unrecht, um das noch einmal klarzustellen. Wie wäre es denn, wenn Moslems einmal (!) Kritik, leise, nur mit Worten, oder gerne auch etwas lauter, auf Demonstrationen, gegen den Missbrauch des Islams durch die Taliban äußern würden? Wir hören nichts. Zählt die Solidarität mit den grausamen Glaubensbrüdern mehr als eine Kritik an deren Barbarei?