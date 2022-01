Von WOLFGANG HÜBNER (Offener Brief an FAZ-Herausgeber Carsten Knop) | Sehr geehrter Herr Knop, Sie gehören dem erlauchten Kreis der vier Herausgeber der FAZ an und sind in diesem Kreis zuständig für die Rhein-Main-Zeitung, also auch für die Frankfurt-Berichterstattung. Als Mitnutzer des FAZ-Abonnements meiner Frau fällt mir schon lange unangenehm (um es milde auszudrücken!) der penetrant einseitige Corona-Journalismus in Ihrem von mir nur noch selten geschätzten Blatt auf. Es ist nichts dagegen zu sagen, die Risiken und Folgen der Virusmutationen zu schildern. Aber es spricht auch nichts dagegen, diese Gefahren realistisch einzuordnen in einem politisch vernachlässigten Gesundheitswesen, dem Ihre Zeitung vor Corona nicht entfernt den Platz eingeräumt hat, der diesem Themenkreis zustehen müsste.

Das mag auch damit zusammenhängen, dass Ihr stark überalterter, aber einkommensstarker Kreis von Abonnenten und Lesern sehr wenig mit den Problemen von sozial schwächeren Schichten der Bevölkerung zu tun hat und es ihm deshalb an entsprechendem Interesse mangelt. Umso mehr Interesse hat Ihr Abonnenten- und Leserkreis daran, nicht den Virusgefahren ausgesetzt zu werden. Das ist verständlich. Unverständlich – jedenfalls mir – ist aber, warum Ihre Zeitung und als verantwortlicher Herausgeber gerade auch Sie, nichts unversucht lassen, diese Virusgefahr Tag um Tag sozusagen am „Kochen“ zu halten, Zwangsmaßnahmen zu unterstützen und alle kritischen Stimmen entweder weg zu schweigen oder gar zu diffamieren.

Womit ich bei meinem aktuellen Anliegen bin: Am vergangenen Samstag hat es die bislang größte „Spaziergang“-Demonstration gegen Corona-Zwangsmaßnahmen und die geplante Impfpflicht in Frankfurt am Main gegeben – mit rund 10.000 Teilnehmern. Der lange Zug dieser Menschen wurde auf seinem Weg durch die Stadt auffallend oft von zuschauenden Passanten sowie aus den Wohnungen und Balkonen der Häuser mit positiven Zeichen und Gesten bedacht. Dafür gibt es rund 10.000 Zeugen. Doch ein FAZ-Reporter gehörte, wenn ich in der heutigen Ausgabe da nichts überlesen haben sollte, nicht dazu: Kein Bericht, kein Bild von diesem Ereignis. 10.000 Menschen laufen an einem kalten, grauen Samstagnachmittag durch Frankfurt mit einem offenbar populären Anliegen – und die FAZ schweigt vollständig darüber?

Kürzlich brachte die Rhein-Main-Zeitung einen Riesenbericht mit großem Bild über eine Aktion von bestenfalls 100 Aktiven von „Fridays for Future“ auf dem Opernplatz. Geschah das deshalb, weil die FAZ diese Gruppierung wichtiger oder sympathischer findet? Sind Willkür und Manipulation also die neuen Richtlinien Ihres Journalismus? Und was unterscheidet diesen dann noch von jenem der Schreib-und Propagandaknechte in diktatorisch-autoritären Staaten? Ihre Zeitung und damit auch Sie haben jedenfalls heute bewusst die Tatsache und das Anliegen einer der größten Demonstrationen der letzten Jahre in Frankfurt Ihren Lesern unterschlagen.

Immerhin, darüber war ich fast amüsiert, gab es heute einen Bericht über eine Corona-Demonstration in unserer beliebten Nachbarstadt Offenbach, sogar mit stimmungsvollem Bild. Der Bericht versucht zwar, die Teilnehmer in die rechtsextreme und „Querdenker“- Ecke zu rücken, aber das muss ein FAZ-Journalist wohl schon routinemäßig tun.

Gefreut habe ich mich auch über Ihre späte, vor einigen Tagen veröffentlichte persönliche Entdeckung, dass die 2-G-Regelung dem Handel schadet. Wenn Sie jetzt noch mal sehr selbstkritisch darüber nachdenken, was die Glaubwürdigkeit nicht nur des FAZ-Journalismus unheilbar zu zerstören droht, dann könnten Sie eine noch wichtigere Entdeckung machen!

