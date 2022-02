In Nordrhein-Westfalen fällt der Unterricht an allen Schulen an diesem Donnerstag wegen eines befürchteten Unwetters mit heftigen Sturmböen aus. Im Rahmen der Plenardebatte im Düsseldorfer Landtag am Mittwoch hatte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer angekündigt, dass sie aufgrund einer Sturmwarnung des Wetterdienstes für den Donnerstag schulfrei verordnet habe. Sie wolle nicht, dass Schüler „im Auge des Sturms“ die Schulen aufsuchen.

NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) bat Eltern von Kita-Kindern, sei sollten ihren Nachwuchs „morgen bitte zu Hause betreuen.“ Der DWD habe schwere Sturmböen, Orkanböen in hohen Lagen und Windstärken von 10 bis 12 angekündigt. Rechtliche Grundlage der Anordnung sei ein Erlass, der auch bei Extremwetterereignissen greife.

Stamp ergriff in der Debatte zur Schulpolitik kurz das Wort, um zu betonen: „Wir wollen die Kinder nicht gefährden.“ Angesichts des prognostizierten starken Unwetters sollten Jungen und Mädchen sich nicht in die Kita oder in die Tagespflege begeben.

Für den schul- und bildungspolitischen Sprecher der AfD-Landtagsfraktion, Helmut Seifen, ist diese Maßnahme zu überstürzt und nicht durchdacht:

„So wichtig die Fürsorge für die Unversehrtheit der Schülerinnen und Schüler ist, so wichtig wäre es auch, die Situation der einzelnen Familien zu bedenken. Viele Eltern müssen nun die Betreuung für ihre Kinder organisieren oder sich kurzfristig Urlaub nehmen, um die Betreuung ihrer Kinder zu übernehmen. Deshalb hätte die Ministerin den Schulbesuch freistellen und die Schulen dazu verpflichten müssen, Aufsichten für die Schüler und Schülerinnen zu stellen, die sich morgens in der Schule aufhalten. Die Haltung des ‚Alles oder Nichts‘ stellt viele Familien vor große Probleme.“

Der langjährige Schuldirektor eines Gymnasiums in Münster sieht hier einen Zusammenhang mit der letzten großen Unwetterkatastrophe:

„Es ist nicht auszuschließen, dass die schweren Versäumnisse der Landesregierung im Zusammenhang mit der nicht erfolgten Warnung der Bevölkerung in den Eifeltälern vor der Flut im Sommer 2021 nun zu dieser rigorosen Entscheidung geführt hat. Sinnvoller wäre es allerdings, wenn die Landesregierung endlich geeignete Instrumentarien schaffen würde, um bei Starkwetterereignissen angemessen statt panisch zu reagieren.“