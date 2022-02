Seit Wochen begleitet der österreichische Nachrichtensender AUF1 die unzähligen Montagsspaziergänge, die in vielen Kleinstädten erfolgreich stattfinden: Zum Beispiel im südwestthüringischen Schmalkalden, wo das AUF1-Filmteam den thüringischen AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke unter den Spaziergängern gesichtet und mit ihm über die aktuellen Entwicklungen gesprochen hat. Höcke geht regelmäßig zu den Demonstrationen und sucht die Nähe zur Basis und zu den Aktivisten. Politisch korrekte Distanzierungen gibt es von ihm nicht, denn er weiß, dass nur gemeinsam die Wende geschafft werden kann.

Höcke zu AUF1: „Ja, ich bin heute in Schmalkalden und wir gehen spazieren für die Freiheit. Das ist das große Thema der Zeit. Wir müssen gegen einen übergriffigen Obrigkeitsstaat jetzt auf die Straße gehen und friedlich demonstrieren. Ich versuche das zu unterstützen, indem ich jeden Montag irgendwo anders bin in Thüringen und mich zeige und meine Solidarität auch dadurch bekunde. Mir ist wichtig, dass die Menschen spüren, dass sie nicht von allen Parteipolitikern alleingelassen werden, sondern dass es eine Kraft gibt, die ohne Wenn und Aber für die Freiheit einsteht – und das ist meine Partei, die AfD.“

Und weiter: „Wenn morgen alle Maßnahmen fallen würde, wäre natürlich nicht alles in Ordnung. Für mich war Corona, diese Plandemie, nur eine Generalprobe für etwas Größeres. Nach der Corona-Diktatur kommt die Klima-Diktatur. Man wollte austesten, wie weit man gehen kann mit seinen obrigkeitsstaatlichen Maßnahmen und von daher dürfen wir nicht nachlassen.“

Höcke: „Es gibt so viele Problemfelder in Deutschland – Währung, Energie, Einwanderung. Die Menschen werden permament im Panikmodus gehalten durch Corona und jetzt auch durch die Ukraine-Krise, um den Blick von den wirklichen Problemen zu wenden. Und da müssen wir die Menschen wieder hinbringen. sie müssen erkennen, dass dieses Land in seiner Existenz bedroht ist, in seiner Identität, in seiner Staatlichkeit.“

Und schließlich zu den tausenden Spaziergängen: „Das, was hier einmal raus ist aus der Flasche, der gute Geist, den wird man nicht mehr zurück in die Flasche bekommen.“

Fotogalerie Schmalkalden: