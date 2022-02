Der Krieg in der Ukraine ging auch am Freitag weiter. Sogar in den Vororten von Kiew wurde gekämpft, anscheinend gegen russische Luftlandetruppen. Doch zugleich gibt es Zeichen, dass beiden Seiten an den Verhandlungstisch zurückkehren können. Die Einzelheiten erfahren Sie in COMPACT.Der Tag vom 25. Februar. In einer Ausgabe, die – aus aktuellem Anlass – etwas länger dauert als gewöhnlich. Und das unter anderem mit folgenden Themen:

Opfer des Krieges – Immer mehr Tote auf beiden Seiten der Front

Zweierlei Maß – Der AfD-Abgeordnete Jan Nolte im Interview

Angst vor dem Weltkrieg – Was sagen die Deutschen zur Invasion

Corona-Impfungen – Erste Krankenkasse schlägt Alarm

Das Letzte – Stoppt Russland die Globalisierung?