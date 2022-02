2019 bestimmten die Fridays for Future und Greta Thunberg die Schlagzeilen. Die Bewegung war durchaus radikal – aber immer friedlich. Doch mit der Zeit bildeten sich Gruppen, die auf Militanz setzten. Wie etwa Extinction Rebellion. Seit einigen Wochen gibt es in Berlin, teilweise auch in Freiburg, regelrechte Kommandoaktionen. Die Aktivisten geben sich einen apokalyptischen Namen. Und Bobachter meinen, sie schrecken auch vor Todesopfern nicht zurück. Was dahinter steckt erfahren Sie in COMPACT.Der Tag am 9. Februar. Und damit herzlich willkommen zu den wichtigsten Nachrichten des Tages. Das sind einige der Themen:

Ukraine-Krise – Stellt sich China hinter Russland?

Straßenblockaden – «Aufstand der letzten Generation». Das wollen sie wirklich

Nancy Faeser – Freddy Ritschel und die Ministerin ohne Vergangenheit

Corona-Protest – Stürzen die Trucker jetzt die Regierung?