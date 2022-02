Der frühere Banker und jetzige Politiker der neuen maßnahmen- und impfkritischen dänischen Partei JFK21, Mads Palsvig, hat an 1600 Journalisten, alle dänischen Parlamentsmitglieder, Entscheidungsträger in Verwaltung, Gesundheitsbehörden und Polizei sowie ausländische Diplomaten und Politiker ein Dokument als Haftungshinweis geschickt. Hier das Dokument im Wortlaut:

Sehr geehrter…

Sie erhalten dieses Dokument als Haftungshinweis in Bezug auf Ihre Tätigkeit in der Epidemiekommission, die auf betrügerische Weise eine Krankheit, die weniger gefährlich ist als die jährliche Grippe, als „gesellschaftskritische Krankheit“ bezeichnet. Eine Krankheit ist dann gesellschaftskritisch, wenn sie eine Sterblichkeitsrate von über zehn Prozent zur Folge hat, und nicht eine Krankheit mit einer Sterblichkeitsrate wie bei einer Grippe.

Die Krankheit mit der Bezeichnung Corona, die Sie als „gesellschaftskritisch“ eingestuft haben, tötete de facto hauptsächlich ältere Menschen mit einem Durchschnittsalter von 84 Jahren, und mit durchschnittlich 2,6 anderen schweren Krankheiten. Genau wie dies normalerweise bei der jährlichen Grippe der Fall ist. Im Gegensatz dazu betreffen die Nebenwirkungen und die Sterblichkeit durch Impfstoffe alle Altersgruppen. So berichten Versicherungsgesellschaften in den Vereinigten Staaten von einer Übersterblichkeit bei den 16- bis 64-Jährigen von über 40 Prozent, nachdem sie begonnen haben, sich gegen Corona impfen zu lassen.

Um Ihre Strafe in den kommenden Nürnberg Gerichtsverfahren zu mildern, werden Sie aufgefordert, sofort, genau wie viele dies ebenfalls zurzeit tun, Ihren Fehler einzugestehen und umgehend Ihre Unterstützung für die Lüge, dass Corona eine gesellschaftskritische Krankheit sei, zurückzuziehen.

Das Befolgen von verfassungswidrigen Empfehlungen privater, privat kontrollierter und nicht gewählter Organisationen, die in Dänemark keinerlei Befugnisse haben, und an deren Umsetzung mitzuwirken, ist die Definition von Hochverrat.

Verrat ist nur eines der Verbrechen, derer Sie sich schuldig machen, indem Sie eine Krankheit als „gesellschaftskritisch“ einstufen, die selbst der Leiter unserer Gesundheitsbehörde, Søren Brostrøm, inzwischen mit einer Grippe vergleicht.

Es mag irrelevant sein, was Sie über SARS Covid-2 denken, aber da die Regierung ihren ersten, abgelehnten Entwurf für ein Epidemiegesetz auf betrügerische Weise mithilfe von nachgeschobenen Dekreten indirekt in Kraft setzen konnte, weil Sie die Krankheit als „gesellschaftskritisch“ erklärt haben, ist dies ein schweres Verbrechen, das Sie begangen haben. Dies hat es ermöglicht, die Gesetzgebung auf drakonische Weise, verfassungswidrig und menschenrechtswidrig zu ändern.

Sie haben dazu beigetragen, Dänemark von einer Demokratie in eine faschistische Diktatur zu verwandeln, die von ausländischen Mächten beherrscht wird. Sie werden hiermit aufgefordert, Ihre Einstufung der grippeähnlichen Krankheit mit einem noch nicht isolierten Erreger, die im Volksmund Sars Covid-2 oder Corona genannt wird, unverzüglich zu ändern.

Der Offene Brief von Mads Palsvig hatte durchschlagenden Erfolg: Am 1. Februar sind alle Corona-Einschränkungen in Dänemark weggefallen (PI-NEWS berichtete) und seit dem 5. Februar ist Corona in Dänemark keine gesellschaftskritische Krankheit mehr.