Von MANFRED ROUHS | Die GEZ, die sich seit 2013 aus Imagegründen „ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice“ nennt, darf nicht jeden zur Kasse bitten. Behinderte, die nicht arbeiten können, sind von der Beitragspflicht für den öffentlich-rechtlichen Propagandabetrieb ausgenommen. Leider schert sich die GEZ nicht immer um dieses Verbot.

So hat der Vater von Merlin Frank Herzog in Hamburg alles nur irgendwie Menschenmögliche getan, um gegenüber der GEZ nachzuweisen, dass sein Sohn, der in einer Behindertenwerkstatt ein Taschengeld erarbeitet, nicht beitragspflichtig ist. Das berichtet die „Bild“-Zeitung. Aber es half nichts: Die Geldeintreiber von ARD, ZDF & Co. erließen immer wieder Beitragsbescheide gegen den 23-Jährigen.

Dann ermittelten Sie dessen Girokonto, auf dem er in einem längeren Zeitraum 881 Euro für seine Arbeit in der Werkstatt angesammelt hatte. Dieser Geldbetrag wurde von der GEZ gepfändet. Dem Bericht zufolge soll auch schon eine weitere Pfändung über 214 Euro auf dem Weg gewesen sein.

Offenbar sind bei der GEZ Arroganz und Ignoranz eine unrühmliche Verbindung eingegangen. Das ist der Kern des Problems, das zur rechtswidrigen Kontopfändung im Fall von Herzog führte. Der junge Mann selbst kann sich nicht wehren, und sein Vater konnte für ihn bei der GEZ vortragen und vorlegen, was immer er wollte: er wurde überhört und als Querulant abgetan.

Ohne Rechtsanwalt und ohne öffentlichen Druck hätte sich Merlin Frank Herzog gegen die Geldeintreiber der Propagandaanstalten nicht behaupten können. Was für ein Armutszeugnis im Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland!

