Von PETER BARTELS | Putins „unmittelbar bevorstehender“ Ukraine-Krieg, von Springers rosarotem Plüschpanther Paulchen geschürt, findet immer noch nicht statt. Der Kriegstreiber bringt trotzdem für die BamS eine Art „Kriegstagebuch“ …

Paul Ronzheimer (37), dem augenscheinlich die gute Feldküche in der Ukraine bekommt – siehe Plauze: „Als wir am Donnerstagnachmittag zwischen zerschossenen Häusern mit ukrainischen Soldaten sprechen, die von Granaten-Beschuss genau hier vor drei Stunden berichten, und die Front-Linie nur noch hundert Meter entfernt liegt, frage ich mich: Wie kann der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der gerade neben mir steht, bei dieser Kriegs-Angst in seinem Land nur so entspannt wirken? Es geht um Krieg und Frieden in Europa, darum, ob Putin angreift oder nicht, ob er die Ostukraine weiter attackiert oder bis Kiew will, in die Hauptstadt. Alles, was in dieser Woche passierte, alle Geheimdienstinformationen, alle Entwicklungen deuten darauf hin, dass es zu einem Angriff kommt“ …

Letzte Woche jedenfalls nicht. Hoffentlich kommende Woche? Jedenfalls heult Plauzen-Paule schon wieder panisch los: „Aber ganz sicher ist niemand – und vor allem nicht bei der Frage, wann … Nervenspiel … Psycho-Terror … Vor allem für die Menschen in der Ukraine …BILD am SONNTAG ist seit einer Woche im Land unterwegs, begleitete tagelang Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko, war 36 Stunden an der Seite des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, als er u.a. die Ostukraine besuchte“ …

Dann greint Ronzheimer die Schuld für Putins ausgebliebenen Angriff irgendwie dem greisen US-Präsidenten Biden in den Teleprompter, merkt offenbar nicht, wie er Springer und BamS lächerlich macht: „Sonntagnacht vor einer Woche, als wir in Kiew landen und US-Geheimdienste von einem russischen Angriff „innerhalb von Tagen“ sprechen, wirkt in der ukrainischen Hauptstadt alles wie immer, die Flugpassagiere aus Berlin, die gerade gelandet sind, haben ein Party-Wochenende hinter sich. „Ich glaube nicht, dass es Krieg gibt“, sagt Ludmilla (23), „Putin will uns Angst machen.“

Paulchens Whisky mit Vadim

Buddy Vitali Kliii-tsch-kooo, der Ex-Boxer, jetzt Bürgermeister in Kiew, ist „weitaus sorgenvoller“ … „ich werde in der Hauptstadt bleiben und mein Land verteidigen, genauso wie mein Bruder… Wladimir hat unterschrieben, dass er sofort an die Front geht, wenn es zum Angriff auf sein Land kommt“ …

Ronzheimer wischt die gerade abgefragte „gelassene Stimmung“ im Volk weg, keucht lieber verlogen: „Kiew im Schwebe-Zustand, im Würgegriff des russischen Präsidenten, viele Menschen macht das psychisch fertig“… Dann der seit Afghanistan offenbar obligatorische, schummrige Y.M.C.A.-Bronzekeller: „In der Nacht gehe ich mit ukrainischen Freunden in eine Bar im Zentrum, volles Haus hier, wir bestellen Whisky. Vadim, den ich 2014 als Reporter in Donezk kennengelernt habe, sagt: „Warum will dieser Mann uns nicht in Ruhe leben lassen? Haben wir nicht schon genug durchgemacht?“

Paulchen wird den Vadim sicher irgendwie getröstet haben, jedenfalls steigt er „Mittwochmorgen 9.45 Uhr mit Präsident Selenskyj in den Regierungsflieger (Antonov)… Rundreise durchs Land … Militär-Übungen … Patrouillen-Fahrt … Front-Besuch… Nationalhymne … Landung West-Ukraine … Helikopter … Truppen-Übungsplatz, Panzer fahren, Raketen werden abgefeuert. Sie simulieren den Krieg, den sie unbedingt verhindern wollen. Vorbereitung auf den Ernstfall“…

Sogar die Amis kaufen Putins Öl

Wieder Helikopter, diesmal Mariupol, Donnerstagmorgen Azowsche Meer: „Der Präsident grüßt seine Soldaten auf den Kriegsschiffen …Auch hier könnte Putin jederzeit angreifen“, droht Ronzheimer dumpf, und: „Ich sitze mit dem Präsidenten unter Deck bei einem Kaffee zusammen. Selenskyj will wissen, was ich von der neuen (Ampel-)Regierung halte, warum Deutschland so zurückhaltend agiert. Auch wenn er es nicht selbst sagt, ist klar: Die ukrainische Regierung ist wütend, dass Deutschland keine Waffen geliefert hat.“

Und wieder Helikopter, diesmal Richtung Front in Donezk, der rosarote Plüschpanther: „Ein Soldat sagt zum Präsidenten: „Erst heute Morgen wurden wir angegriffen, mit Drohnen und Raketen!“ Selenskyj hört sich alles an, spricht mit den Soldaten, bleibt eine halbe Stunde an der Front, dann geht es per Helikopter und Flieger zurück nach Kiew“… Die Situation wird Freitag und Samstag dramatisch, Putins Schergen kündigen eine „Generalmobilmachung“ an, werfen Kiew vor, einen Angriff zu planen, worauf absolut gar nichts hinweist … US-Präsident Biden: Putin habe sich entschieden, loszuschlagen. Trotz dieser Bedrohung fliegt Selenskyj nach München, sagt: Die Ukraine werde sich verteidigen, ob ihr geholfen wird oder nicht.“

Natürlich weiß Plauzen-Paule nicht, dass auch die Amerikaner längst Öl in Russland kaufen, die Deutschen zusätzlich Gas. Und natürlich weiß er auch nicht, dass Nordstream 2 von Putin, Schröder uuund Merkel gebaut wurde, weil die Ukraine die russische Gasleitung im eigenen Land, stets nach Bedarf, zum Nulltarif „angezapft“ hat. Die Frage ist: Wann kriegt Springer-Chef Mathias Döpfner mit, was für eine Pfeife von Kriegstreiber er da in der Ukraine bezahlt …

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.