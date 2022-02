Die deutsche Politik agiert in diesen Tagen irrational. Die Regierungsmedien sekundieren dazu gesinnungsethisch und ein Großteil der Bevölkerung scheint hysterisiert, weil die aufpeitschende Berichterstattung auf kollektives historisches und politisches Unwissen trifft. Nehmen Sie sich eine Viertelstunde Zeit und hören Sie sich den Podcast des Politikwissenschaftlers Prof. Dr. Martin Wagener an. Der Dozent für Internationale Politik, Sicherheitspolitik und Ostasien am Fachbereich Nachrichtendienste der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Brühl (NRW) analysiert in wohltuend rationaler Weise die Lage in der Ukraine und erklärt, wie der Westen und Rußland in Frieden miteinander leben können. Seine zentrale Forderung: „Weniger Baerbock, mehr Bismarck!“