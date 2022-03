Allen in Berlin beschlossenen Änderungen am Infektionsschutzgesetz zum Trotz findet der große FreedomDay in Sachsen nicht statt. Die Politik hat die Menschen erneut belogen und erwartet, dass alle die Füße still halten. Doch da haben sie die Rechnung ohne Dresden gemacht! ALLE namhaften Initiativen Sachsens von A wie Altenberg bis Z wie Zwickau kommen an diesem Sonntag zusammen, um mit einem Trauerumzug (der demonstrativen Art) den Zustand im Land anzuprangern. Der Livestream von Elijah Tee kann ab 14 Uhr auf den Plattformen Crowdbunker (Video oben) und Dlive mitverfolgt werden.