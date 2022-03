Von KEWIL | Die Kultur im Westen dreht hohl. Nachdem wie erwähnt der russische Spitzendirigent Valery Gergiev nicht wie vom Münchner OB Reiter befohlen Putin abgeschworen hatte, ist er überall nicht mehr gefeiert, sondern gefeuert – von München über Wien, Luzern, Riga, Mailand und London bis nach New York. Dasselbe Schicksal ereilte die weltweit berühmte Opernsängerin Anna Netrebko mit russischem und österreichischem Pass von Wien über London, Berlin, Baden-Baden ebenfalls bis New York.

Jetzt trifft es auch Tote! Klassiker, die lang verstorben sind! Der russische Komponist Peter Tschaikowski (1840-1893), für viele der bedeutendste Komponist des 19. Jahrhunderts, wurde, um „ein Zeichen zu setzen“, in einem Konzert des Rundfunk-Sinfonieorchesters in Berlin aus dem Programm genommen. Statt Tschaikowsky wird der ukrainische Nationalhymnenkomponist Mychajlo Werbyzkyj gespielt, den keiner kennt.

Die Universität Mailand-Bicocca „verschiebt“ ein Seminar über den russischen Schriftsteller Fjodor Michailowitsch Dostojewski (1821-1881), bis heute ein Gigant der Literatur. Kannte er Putin nach neuer Logik? Immerhin war Dostojewski auch aus St. Petersburg. Vielleicht kommt die Kontaktschuld daher?

Und die ungebildete Oprah Winfrey, eine einstige amerikanische Talkshow-Größe, hat „Krieg und Frieden“ von Leo Tolstoi (1828-1910) aus ihrem Buchclub geworfen. Das Werk des weltberühmten Schriftstellers Tolstoi gehört zur Weltliteratur und wurde 1956 übrigens auch von Hollywood verfilmt.

Natürlich gibt es noch reihenweise weitere Kultur-Boykotte gegen Russland. Die Filmfestspiele in Cannes wollen keine russischen Filme mehr, die Frankfurter Buchmesse schließt russische Verlage aus. Und so weiter. Gesinnungsprüfungen überall. Und kein einziges deutsches Presseorgan widerspricht diesem unmenschlichen Wahnsinn ohne Wenn und Aber.

Deutschland wird einem so langsam fremd. War alles, was man in den vergangenen Jahren in den Medien über Toleranz und Freiheit hierzulande hörte, sah und las, nur Tarnung und Täuschen? Wie ticken die Deutschen? Was sind sie wirklich?