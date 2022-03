Von KEWIL | Im Dritten Reich wurde das Abhören von Feindsendern wie der BBC immer mit Haft und manchmal mit dem Tode bestraft. Soweit ist die EUdSSR in Brüssel und Berlin noch nicht ganz, aber Presse-, Informations- und Meinungsfreiheit gibt es hier auch nicht mehr.

Seit ein paar Wochen ist der deutschsprachige russische TV-Sender RT DE in der EU verboten. Wer „rt.de“ anklickt, liest bereits, dass diese Domain zum Verkauf stehe. RT klagt zwar, aber mit schlechten Aussichten.

Gesperrt ist auch Sputnik, und das russische RT hatte schon länger eine News- und Nachrichtenseite im Internet. Auch die ist jetzt weiträumig gesperrt. Wer „rt.com“ oder „de.rt.com“ eingibt – da findet das weltumspannende freie Google aus dem freien Westen nichts mehr. Über TOR kann man noch tricksen, aber der durchschnittliche Internetnutzer ist draußen. So sieht die grundgesetzlich garantierte Pressefreiheit in Germany jetzt aus.

Gerade in einem Krieg wie in der Ukraine würde man ja gerne nicht nur die von plumpen Lügen strotzende BILD lesen, sondern auch, was die Gegenseite schreibt. Vielleicht würde man dann erfahren, dass Putin keineswegs ein Kernkraftwerk in der Ukraine angezündet hat, um uns alle zu verstrahlen, sondern dass ukrainische Saboteure selbst ein 500 Meter vom Kraftwerk Saporischschja entferntes Schulungszentrum auf dem Gelände angezündet haben und so weiter.

Auch das deutsche Fernsehen übernimmt gerne jede Lüge und Propaganda, kürzt aber alles aus Russland bis zum geht nicht mehr. Am Samstag zum Beispiel traf Putin Flugbegleiterinnen, die ihn ausfragen konnten. Die deutsche Gebührenglotze zeigte die Damen, aber man erfuhr kein Wort, was Putin zu ihnen sagte, etwa zu den Gründen für den Krieg und den Zielen Russlands. Das wäre doch in dieser Lage höchst interessant und wichtig, egal ob man Putin glaubt oder nicht.

Aber nein, wir sperren russische Seiten, unsere Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) freut sich darüber besonders, und alle internationalen „sozialen Medien“ von Google über Youtube, Twitter, Microsoft, Telegram bis TikTok machen mit. Ist das nicht furchtbar? Erschreckt das niemand? Die staatliche Herrschaft mittels weltweiter Konzerne über unser (politisches) Denken weltweit ist doch ein Horror? Und es ist immer der Westen, der mit diesen üblen Dingen anfängt. Nur eine rühmliche Ausnahme gibt es noch:

Elon Musk, der außer Tesla auch im Weltraum Ambitionen hat, und dort mit seinen Starlink-Satelliten der ganzen Welt Internet anbieten will. Nachdem auch er aufgefordert wurde, die Russen auszusperren, sagte er: „Wir werden das auf keinen Fall machen – außer wenn uns eine Knarre unter die Nase gehalten wird. Tut mir leid, ich bin absolut für freie Rede.“ („We will not do so unless at gunpoint. Sorry to be a free speech absolutist.“) Hut ab!