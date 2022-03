Von PETER BARTELS | Der letzte Gerechte der deutschsprachigen Journaille durfte Dienstagabend wieder mal sagen, was ist. Da konnte „Rotznase“ Ronzheimer einen noch so angeekelten Flunsch aufsetzen. Der Ruf der Zuschauer nach Roger Köppel stopfte ihm das pausbäckige Maul. Zunächst jedenfalls …

Die streng nach hinten geknotete Blondine Nena Schink – seidene Bluse mit Pattentasche, auch die großen Knöpfe in Kriegs-Oliv – rollte dem smarten Schweizer bei „VIERTEL NACH ACHT“ hingerissen den roten Teppich aus: „Und hier Roger Köppel – niemand wird auf Youtube so sehr ersehnt wie er.“

Der frühere WELT-Chefredakteur und heutige Chefredaktor der WELTWOCHE, unermüdlich, unerreicht kluger bis weiser Prediger des Gesunden Menschenverstands auf seiner WELTWOCHE DAILY (Schweizer und internationale Ausgabe wochentags um 6:30 Uhr), war bekanntlich wochenlang „weg“, quasi in den BILD-Gulag verbannt. Grund: Kurz nach Putins Einmarsch in die Ukraine hatte doch dieser Typ aus dem Land der Schweizer Zwerge es gewagt, Amerika und Europa eine gehörige Portion Mitschuld am russischen Krieg in der Ukraine zu geben. Was Paul Ronzheimer (37), dem neuen deutschen Landser der Leberecht Hühnchen-Generation, den PissPot-Helm hochgehen ließ, Kladde: Hier sterben Menschen im russischen Bombenhagel und der Herr Köppel redet von Schuld des Westens!!

Das war’s dann für den vorletzten wirklich noch neutralen Schweizer. Von da an konnte er die irre Kriegstreiberei der BILD-Zeitung, vorneweg immer Ronzheimer, nur noch auf WELTWOCHE DAILY geschmeidig durch das Edelweiß bis (zuletzt) immer robuster geißeln. Nun also seine von den BILD TV-Zuschauern ganz offensichtlich erzwungene Zwangs-Befreiung aus dem BILD-Gulag.

Und Köppel legte wie gewohnt los: „Niemand ist gegen gute Menschen, niemand ist gegen das Gute, aber der Gutmensch redet nur vom Guten, meint aber sich selbst. Und das ist die perfide Technik: Man benutzt Toleranz, scheinbare Wachsamkeit, Empfindsamkeit, um sich damit auf ein moralisches Podest zu stellen, uns Normalsterblichen ein schlechtes Gewissen einzujagen. Ich spüre dann immer, dass ich von Inquisitoren-Gesichtern umzingelt bin, von diesen Schießscharten-Augen, die mit lauernder Einfalt mir versuchen die Worte so im Mund rumzudrehen, damit man mich auf den Grillrost der politischen Korrektheit expedieren kann.“ Nena lächelte irgendwie dankbar…

Die Öku-Lügen der GRÜNEN

Die Runde um Carsten Maschmeyer (Milliardär dank SPD-Schröder), Harald Martenstein („Jeder lügt so gut er kann“), BILD-Polit-Chef Jan Schäfer und eben Roger Köppel arbeitete sich durch die verlogene Moral der Moralisten: Die blonden Rastazöpfchen einer Fridays for Future-Sängerin … Cancel Culture … Kommunismus … Nazismus … SPD-Kanzler Scholz, der nicht nur bei Energie und Rente alles besser weiß … Die Hollywood-Ohrfeige von Will Smith, weil Chris Rock über die Glatze seiner Frau witzelte … Die „Tatort“-Unternehmer, die immer die Mörder (und Schweine) sind … Die Öko-Lügen der GRÜNEN, die einen 200jährigen Märchenwald für 150 Meter hohe Windräder abholzen, die Deutschlands Industrie auch dann nicht retten, wenn man bis 2030 alle acht Stunden ein neues Windrad aufstellen würde, wie Grünschnabel Habeck es vor hat … Und – wie jeden Abend aus Kiew zugeschaltet, Ronzheimer, diesmal von gaaanz hinten. Nena jubelnd: „Paul ist da …“

Tatsächlich: Oliv-Parker, offenes schwarzes Hemd, Blick „beleidigte Leberwurst“ (schließlich war ER ja auch da…). Der First-Kriegstreiber von BILD wichtigtuerisch: „Ich bin gerade eben von einem Interview mit Vitali Klitschko gekommen, dem Bürgermeister von Kiew“; als wenn das Pummelchen außer den Klitschko-Boxern oder dem Präsidenten-Clown je groß was anderes „mitgebracht“ hätte. Paule unwirsch: „Alle reden ja jetzt vom großen Abzug (der Russen) … Dass jetzt der große Frieden kommt … Aber Vitali Klitschko sagt, er komme gerade von der Front und da werde heftig gekämpft … Er glaube der russischen Armee gar nichts … Wir wurden hier nur belogen … 1994, als man die Atomwaffen abgegeben hat gegen eine Sicherheitsgarantie, die dann nichts wert war …“

Nena souffliert: „Paul, Du hast eine These mitgebracht, die Dich ja sehr bewegt…“ Ronzheimer: „So ist es … Ich glaube, wir brauchen nach dem Krieg dringend einen Untersuchungsausschuss, was den Umgang deutscher Politiker mit Russland, Putin, dem Kreml angeht. Und zwar muss untersucht werden, was Frank Walter Steinmeier, der Kanzleramtsminister, Außenminister, jetzt Bundespräsident, dort besprochen hat… Was mit Gerhard Schröder passiert ist … Was Angela Merkel angetrieben hat, so lange, so deutlich hinter Putin zu stehen… Wir brauchen in Deutschland eine neue Aufklärung … Wenn man sich mit Amerikanern austauscht, die fragen immer nur, was war da bloß mit euren Politikern los?“.

Wer Putin mal die Hand schüttelte …

Politchef Jan Schäfer wiegelte ab: „Ich glaube nicht, dass die Parteien da mitmachen würden, außer der FDP, den GRÜNEN hatten doch alle ihre Verbindungen zum Kreml – LINKE, CDU, SPD, AfD.“

Köppel grätscht dazwischen: „Ich würde abraten von solchen Untersuchungskommissionen, das sind politische Schaukämpfe, Abrechnungen … Gerichtshöfe der Moral; jeder der Putin mal die Hand geschüttelt hat, wird dann angeprangert“ … Der „Kriegstreiber“ und nützliche Idiot der ukrainischen Oligarchen und Milliardäre um den Präsidenten-Clown kann sich nicht mehr halten, lässt mit Blick auf den Schweizer finster einen Stein ins Wasser plumpsen:

„Das wird dann wahrscheinlich auch unangenehm für einige Journalisten“ … Dann warf er einen flachen Stein hinterher, ließ ihn wie ein Gestapo- oder Stasi-Scherge noch zweimal titschen, um ergänzend zu orakeln: „Wenn man noch einige Titel, Leitartikel raus holt“ … Den Blick dabei immer wieder „zufällig“ Richtung Köppel gerichtet. Als der treuherzig sagt, er sei gegen (solche) inquisitorischen Verfahren, grinst Rotzheimer längst: The Stinkbombe has landed …

Dass der Schweizer an die 800 Jahre langen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland erinnert – geschenkt!! Und als schließlich der nette, leicht verhuschte Herr Martenstein wünscht, dass Deutschland (noch) mehr Waffen liefert, auch noch hofft, dass die Ukraine „diesen Krieg gewinnt“, entspannt sich Ronzheimers Stechblick endgültig. Nena Schink atmet auf: „Das war ein gutes Schlußwort“.

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.