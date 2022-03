Erzwungene „Solidarität“ für Verarmung

Von WOLFGANG HÜBNER | Ein Bundespräsident außer Diensten müsste man sein – wie Joachim Gauck. Dann könnte man das Volk im Namen der Ukraine-Solidarität auffordern, „ein paar Jahre (zu) ertragen, dass wir weniger an Lebensglück und Lebensfreude haben“ und es klaglos hinzunehmen, dass das Geld an der Tankstelle und im Supermarkt bald nur noch die Hälfte wert ist und wir auch noch bereit sind, für die „Freiheit“ zu frieren.

Dass Gauck und alle anderen tapferen Kämpfer für die „westlichen Werte“ nicht im Traum daran denken, ihr Lebensglück bzw. das, was sie dafür halten, zu mindern oder sich gar materiell einzuschränken, versteht sich natürlich von selbst. Sie verlangen in unverschämter Weise Opfer für einen Krieg, der nicht unserer ist und es mit jedem weiteren Tag immer weniger sein kann.

Deutlicher denn je ist zu sehen und zu erleiden, wie provokativ volksfeindlich diese sogenannte deutsche „Elite“ des politisch-medialen Machtblocks agiert. Und was könnte die verheerenden Verhältnisse in Deutschland besser charakterisieren als ein Oppositionsführer Friedrich Merz, der lieber heute als morgen die Nato in dem Krieg intervenieren sehen möchte und damit die Auslöschung seines eigenen Landes in Kauf zu nehmen bereit ist. Da will selbstverständlich auch die nur noch von staatlichen Subventionen statt vom Glauben lebende katholische Amtskirche nicht im Abseits stehen und befürwortet Waffenlieferungen an Kiew, damit noch mehr Ukrainer und Russen in den Himmel kommen.

Ich habe in etlichen meiner Texte in der Vergangenheit das politische Instrument wirtschaftlicher Sanktionen gegen missliebige Staaten strikt abgelehnt: Sanktionen treffen immer die Falschen und stürzen keine Regierungen oder Regime, die auch nur einen gewissen Rückhalt in der eigenen Bevölkerung haben. Das wird sich aller Voraussicht auch im Fall der Russischen Föderation wieder erweisen. Sanktionen sind aber nicht nur nachweislich nutzlos, sie schaden massiv auch den Staaten und Völkern, deren Regierungen im Wirtschaftskrieg diese Sanktionen als wirksame Waffe zu gebrauchen glauben.

Mag Annalena Barbock auch zum Entzücken der total verblödeten BILD-Zeitung hoffen, Moskau in die Knie zwingen zu können: Russland ist groß und reich genug, sich selbst zu ernähren, mit Energie zu versorgen und sich selbst zu genügen. Was von Deutschland ja wohl niemand ernsthaft behaupten möchte. Die nützlichen Idioten des deutschen Vasallentums zeichnen sich in ihrem Solidaritätsrausch durch zwei Eigenschaften aus: entweder zu wenig Verstand oder zu viel Geld. Oft genug auch durch beides. Für die große Masse der Bevölkerung in Deutschland jedoch ist und wird die erzwungene „Solidarität“ zu einem eklatanten Verarmungsprogramm. Wer das bezweifelt, seien Inspektionen an der Tankstelle und im Supermarkt dringend empfohlen.

