Ulrike Guérot ist ja „so eine“! Bis vor kurzem war die so laute wie – zugegeben – äußerst eloquente Professorin der Politikwissenschaften noch eine gefeierte „öffentliche Intellektuelle.“ Man lud sie in Talkshows, widmete ihr euphorische Zeitungsseiten.

Guérot verfolgte nämlich eine sehr zeitgemäße Utopie: Weg mit den Grenzen! Her mit der Republik Europa! Nennt die von außen Kommenden nicht Flüchtlinge, nennt sie „Weltgäste“! Lasst die Leute in ihrer neuen Heimat ihre Städte nachbauen! Die AfD nannte sie „Vertreter des europäischen Ungeistes“; Guérot war fest in transatlantischen Zusammenhängen positioniert.

Nun: Der Kopf ist bekanntlich rund, damit das Denken seine Richtung ändern kann! Dass wir es hier mit einer hochintelligenten Frau zu tun haben, konnten damals selbst Gegner dieser weltgastoffenen „Vereinigten Staaten von Europa“-Vision nicht verhehlen.

Wischen wir mit dem Schwamm drüber, über all diese hübschen Milchmädchenrechnungen.

Ulrike Guérot hat soeben eine Streitschrift veröffentlicht, die ihresgleichen sucht: „Wer schweigt, stimmt zu“. Es sind bloß 141 Seiten, äußerst gut lesbar, verschenkbar (für Skeptiker, die gern nach der „Seriosität“ der Quellen fragen) und in jedem Fall diskussionswürdig. Nein, mehr: Das hier ist ein sensationeller Text!

Diese Wissenschaftlerin weiß genau, dass sie nun, durch den Corona-Wahn, von der Seite der „Guten“ auf die Seite der Verfemten gewechselt ist. Sie ficht diesen Perspektivenwechsel bravourös durch. Umgangssprachlich: Sie hat sich deutlich für die Rote Pille entschieden. Willkommen, Ulrike Guérot – besser spät als nie!

Mittlerweile (aufgrund ihres vehementen Widerstands gegen die unsinnigen Maßnahmen) war die Autorin diversen Rufmordkampagnen ausgesetzt – die Cancel-Culture schlug voll zu. Was für ein Hoffnungsmacher, dass dieses durch-und-durch dissidente Buch nun trotz all diesen Gegenwinds auf den Bestsellerlisten steht.

Guérot spricht ganz deutlich aus, was in den vergangenen zwei Coronoajahren nicht nur „schiefgelaufen“ ist – sondern auch, welche großangelegte Agenda dahintersteht. Wie unsere Gesellschaft soft in einen Transhumanismus überführt werden soll. Wie die globale Linke desaströs versagt hat. Wie Demokratie heute „eventisiert“ wird. Wer durch den Corona-Ausnahmezustand gewinnt (oh, es sind viele!) und wer verliert. Warum man die AfD nicht exkludieren sollte. Inwiefern man Abbitte zu leisten hätte gegenüber den „Rechten“.

Guérot: “Ich habe – wie viele – meinen Freundeskreis beinahe komplett ausgetauscht. Mit alten Freundinnen vom SPIEGEL oder der ZEIT oder Bekannten aus dem politischen Raum, einflussreichen Stiftungen oder universitären Kolleginnen war kaum eine Diskussion mehr zu führen oder ein sachliches Argument zu machen, Freundschaften haben sich entzweit.“

Ulrike Guérot hat einen wütenden Essay für all diejenigen geschrieben, die nicht so leben wollen wie in den letzten zwei Jahren; die einem Virus nicht noch ein demokratisches System hinterherschmeißen, und die ihre Freiheit nicht für eine vermeintliche Sicherheit verspielen wollen. Das ist ein Buch gegen den transhumanistischen Zeitgeist, der mit einer als Lebensrettung maskierten Kontrollpolitik genau das verspielt, was das Mysterium des Lebens ausmacht.

Und ein gewaltiger Mutmacher! Nach der Bestandsaufnahme (Kapitel I) und der philosophisch-politischen Durchdringungen des neuen Maßnahmenstaates (Kapitel II) geht es in Kapitel III darum, was zu tun ist:

„Zuerst räumen wir auf. Jeder in seinem Land. Wir überantworten die Verantwortlichen dem Internationalen Strafgerichtshof, sollte es sich herausstellen, dass es nicht die Fledermaus war, sondern ein Labor, das uns das Virus bescherte, wie der dänische Sonderbeauftragte der UNO kürzlich leakte. Wir bitten die USA, sich um Anthony Fauci und Bill Gates zu kümmern. Wir schließen die WHO und durchforsten ihre finanziellen Verstrickungen mit der Pharmaindustrie. Wir lassen die dunklen gestalten von Pfizer & Co nicht entkommen, wie wir damals die Banker haben entkommen lassen. Wir setzen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuß ein. Wir wählen einen neuen Kanzler, der wieder rote Linien kennt.“

Das ist – gerade in seiner intellektuellen Beredsamkeit – so was von wuchtig. Nehmen, lesen. Wer heute schweigt (aus welchen Gründen auch immer – Guérot kennt und nennt sie alle), stimmt zu. So einfach ist das.

Bestellempfehlung:

» Ulrike Guerót: „Wer schweigt, stimmt zu“ – hier bestellen!