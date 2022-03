In der Ukraine ist Krieg und unsere Außenministerin heißt Annalena Baerbock. Wie konnte es so weit kommen? Auf der einen Seite kann sich die „Ampel“ über so viel Ablenkung wie den Ukrainekrieg nur freuen – auf der anderen Seite sitzen sie auch mit im Boot und gerade Baerbock wird sich jeden Morgen wünschen, dass der Alptraum endlich aufhört. Wie auch immer sich die kommenden Monate entwickeln werden, wir werden uns aller Voraussicht nach noch länger mit der Ampel herumärgern. Deshalb hat die Mannschaft der „Krautzone“ ihr die neue Ausgabe gewidmet.

Nach 16 Jahren Angela Merkel kann man durchaus auf die Idee kommen, dass eine neue Regierung automatisch frischen Wind bringt: Das sieht Chefredakteur Hannes Plenge so. Denn trotz aller Unkerei ist Merkel erst einmal weg und auch die inhaltlichen Ziele der Regierung aus SPD, Grüne und FDP sind nicht so furchtbar, wie es sich viele ausgemalt haben. Trotz aller Wortbrüche der „Liberalen“ sind die roten und grünen Sozialisten auf die Zustimmung ihrer gemäßigteren Mehrheitsbeschaffer angewiesen und können so weniger Schaden anrichten als beispielsweise eine sozialdemokratisierte CDU.

Ganz anders betrachtet das Chefredakteur Florian Müller. Denn gerade das „breite Bündnis“ aus SPD, Grüne und FDP befriedigt vordergründig breite Wählerschichten, die mit der Arbeit „ihrer“ Regierung zufrieden sind. Die Chamäleon-Truppe um Scholz, Lindner und Habeck kann so freier schalten und walten, ohne weitreichende Zustimmung der Wähler zu verlieren. Wenn alle politischen Strömungen ein bisschen vertreten sind, gibt es nämlich keinen Grund, zur Opposition zu wechseln. Tatsächlich werden sich alle Regierungsparteien entkernen und nur noch globalistischen Sozialismus predigen, egal ob mit rotem, grünem oder gelbem Anstrich.

Zudem sind die Themen der aktuellen Ausgabe so vielfältig wie nie und halten einige interessante Kapitel bereit:

• „Studenten Stehen Auf“: Ein großes Exklusivinterview mit der Freiheitsbewegung. Gerade die junge Generation litt schweigend unter der Corona-Krise. Mittlerweile platzt ihr der Kragen und sie bildet in vielen Städten das Rückgrat der Protestdemos.

• KRAZ-Reportage: „Unter Gotteskriegern und Drogendealern“, heißt der Untertitel der exklusiven Reportage über den Libanon. Gastautor Johannes hat das Land der Zedern im Nahen Osten besucht und sich selbst ein Bild über die ehemalige französische Kolonie gemacht. Fazit: Katastrophe. In jeglicher Hinsicht.

• „Die Gehaltsmuschi“. In seiner Reihe zu den deutschen Idealtypen beschreibt Friedrich Fechter einen Deutschen, den jeder kennt. Er hasst seinen Job, lebt nur für einige Tage Urlaub im Jahr und macht einfach alles, um irgendwie an Geld zu kommen und seinen aufgesetzten Lebensstandard zu halten.



• Investieren: Mit der Rolex zur Million. Luxusuhren als Investitionsobjekt. Die Zinsen sind noch immer niedrig und viele Leute wissen nicht, was sie mit ihrem Geld machen sollen. Wie wärs mit was Schönem zum Anfassen? Unser Einstieg in die Welt der Uhren als Anlageobjekt.

• Eugen Sandow: Der erste Bodybuilder der Welt. Ein Königsberger Preuße erobert die Welt und gilt noch heute als Erfinder und Wegebereiter von Fitness und Bodybuilding. Abseits der Fitnessszene ist Sandow kaum bekannt, dabei erfand er funktionales Krafttraining für Männer, veranstaltete den ersten Bodybuildung-Wettbewerb und trainierte sogar den englischen König (der später Deutschland den Krieg erklärte…)

Bestellmöglichkeit:

» Die neue Ausgabe der Krautzone wie immer hier bestellen und mit dem Code „PINEWS“ gibt es 20 Prozent Rabatt auf alle Abonnements.