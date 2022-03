„Wie weit würde der Staat gehen, um seine Bürger zur Impfung zu zwingen?“, lautet die Frage der aktuellen Folge von NighTalk Berlin. Die Antwort ist erschreckend. Die Sendung dokumentiert einen besonders krassen Fall behördlicher Übergriffigkeit bei der angeblich nicht vorhandenen „Impfpflicht“.

Erika Kramer (70) ist Mutter eines behinderten Sohnes, der im Jahr 2013 im Alter von 38 Jahren bei einem Unfall ein schweres Schädel-Hirntrauma erlitt und seither schwerbehindert ist. Seit acht Jahren ist er in verschiedenen Reha- und Betreuungseinrichtungen untergebracht. Am Wochenende hat er immer „Heimaturlaub“ bei seiner Mutter, die auch seine amtlich bestellte Betreuerin ist.

Roman Kramer ist inzwischen, was seine kognitiven Fähigkeiten betrifft, auf einem sehr guten Weg, aber noch stark sprachbehindert. Mutter und Sohn waren sich einig: Er will nicht die experimentelle Gentherapie erhalten, die man uns als „Impfung“ gegen die diversen Mutationen des Coronavirus verkauft.

Es kam wie es kommen musste, im heutigen Deutschland, das von vielen als „Corona-Diktatur“ bezeichnet wird. Eine behandelnde Ärztin war der Meinung, Roman müsse „geimpft“ werden. Als sich die Mutter dagegen wehrte, weil sie wusste, dass ihr Sohn das nicht wollte, wurde Frau Kramer kurzerhand die Befugnis für die Betreuung der Gesundheitsfürsorge ihres Sohnes entzogen und einem Rechtsanwalt übertragen.

Hierzu ist zu sagen, dass die Übernahme von Betreuungen nicht unbedingt das lukrativste Geschäft für Rechtsanwälte ist und diese Tätigkeit deshalb meist jenen Juristen vorbehalten bleibt, deren Fähigkeiten in der Jurisprudenz begrenzt sind, was sich meist an einem Mangel an „normalen Mandanten“ niederschlägt. Kurz gesagt: Betreuungen übernehmen meist Anwälte, die es zu nichts gebracht haben.

Diesem Rechtsanwalt, dem zuzubilligen ist, dass er vielleicht die Ausnahme der Regel ist, will man inzwischen die vollständige Betreuung übertragen, was dazu führen würde, dass die leibliche Mutter keinerlei Rechte mehr über das Wohl ihres Sohnes besitzt, den sie seit acht Jahren an den Wochenenden aufopfernd pflegt. Roman hat inzwischen auch den ersten „Pieks“, wie die experimentelle Gentherapie verharmlosend geframed wird, erhalten.

Das von Petr Bystron mit der bedauernswerten Mutter geführte Interview über diesen wahrhaft tragischen und empörenden Vorgang offenbart eine Übergriffigkeit seitens der Behörden, die Ihresgleichen sucht. Das Interview sollte sich jeder anhören als Warnung davor, wo die Reise hingehen wird, wenn man nicht rechtzeitig dagegen aufsteht.

Abschließend noch ein paar Worte zur drohenden allgemeinen „Impf“pflicht: Inzwischen ist klar, dass diese experimentelle Gentherapie so viele gravierende Nebenwirkungen hat, von denen nicht wenige mit dem Tod des „Geimpften“ enden, dass es einem vorsätzlichen Körperverletzungs- oder gar Tötungsdelikt seitens der politisch Verantwortlichen gleichkommen würde, eine „Impf“pflicht einzuführen. Egal, ob sie nur für Pflegeberufe oder allgemein gilt.

Sollte es im Bundestag zu einer Abstimmung darüber kommen, müssen sich jene Abgeordnete, die dafür stimmen, dieser strafrechtlichen Verantwortlichkeit bewusst sein. Im Deutschen Bundestag sitzen mehr als genug Abgeordnete der Altparteien, die ausschließlich im Wahlkampf wahrnehmbar sind und sich nach erfolgreicher Kandidatur damit begnügen, ihre Diäten einzustreichen, das dicke Polster für ihren späteren Ruhestand zu schaffen und den ihnen zugewiesenen Sessel im Plenarsaal zu wärmen. Ihre Anstrengungen gipfeln darin, bei Abstimmungen an der Stelle die Hand zu heben, die ihnen von der Parteiführung diktiert wird. Man will ja beim nächsten Mal wieder einen guten Listenplatz.

Eine der großen Ausnahmen dieser – vom Bürger nicht zu Unrecht gefühlten – Regel ist der AfD-Bundestagsabgeordnete Petr Bystron. Von ihm ist bekannt, dass er sich neben seinen politischen Aktivitäten mit großer Vehemenz für jene einsetzt, die ihn um Hilfe bitten.

Ein gutes Beispiel dafür ist auch seine in unregelmäßigen Abständen veröffentlichte Gesprächsreihe „NightTalk“, in der er spannende Interviews mit sozialem Engagement und der Aufklärung der Bevölkerung über die Missstände in unserem Land verknüpft. Die neueste Folge ist als Premiere heute um 20.15 Uhr auf PI-NEWS zu sehen.