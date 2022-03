Von KEWIL | Derzeit hat der Westen über Russland mehr als 5000 Sanktionen verhängt. Angefangen hat dieser beispiellose Irrsinn nach der Krim-Besetzung 2014, aber fast die Hälfte der Sanktionen und Boykotte wurde erst mit dem Ukraine-Krieg verordnet.

Offensichtlich schaden diese Wirtschaftssanktionen am meisten den Russen, und der Westen kommt sich dabei moralisch erhaben und wirtschaftlich riesig vor. Aber schon die gigantische Anzahl dieser Nadelstiche lässt vermuten, dass da nichts mehr koordiniert und durchdacht sein kann und sich die USA und die EU mit manchen Maßnahmen mehr schaden als ihnen lieb sein kann.

Nehmen wir die EU-Flugverbote für russische Luftlinien nach Europa. Es hat nur wenige Stunden im Februar gedauert, bis Russland nachzog und den EU-Luftverkehr nach Russland ebenfalls verbot. Aber es gibt Ausnahmen: Istanbul, Belgrad und die arabischen Airports Dubai, Abu Dhabi und Doha bieten Schlupflöcher.

Russland hat aber rund 700 Maschinen im Westen geleast, und die Leasing-Firmen möchten sie zurück im Westen, um sie zu beschlagnahmen. Wie doof sind diese Firmen eigentlich? Natürlich hält sich Moskau an das Flugverbot der EU und der Amerikaner und behält die Maschinen bei sich. Ob die westlichen Firmen jemals noch Geld für ihre Jets sehen, darf bezweifelt werden.

Noch irrsinniger ist der Ausschluss der Russen aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT und das Einfrieren der Devisenreserven der russischen Zentralbank im Ausland. Welches Rindvieh im Westen hat geglaubt, dass sich die Russen ihr Gas und Öl weiterhin in Dollar und Euro begleichen lassen und damit eigentlich gar nichts kriegen, denn das Geld würde ja im Westen eingefroren, nach Moskau käme nichts davon?

So wird der Westen, seien es bestimmte Staaten, Banken oder Zwischenfirmen, russische Energie nun in Rubeln bezahlen müssen, wenn er weiterhin was braucht. Und wir brauchen, keine Frage.

Aber da ist noch etwas! Alle Staaten auf der Welt sehen, was abläuft. Und welcher Staat (und welche Firma) will so einen Boykott auch erleben und sich sein Geld stehlen lassen. Novo Argumente schreibt in einem langen Essay:

Je mehr Amerika den Dollar als Waffe verwendet und anderen Ländern finanzielle Sanktionen auferlegt, desto weniger werden Länder (darunter nicht nur Gegner) geneigt sein, den Dollar zu halten. Das kombinierte Risiko des Einfrierens von Vermögenswerten und Abwertungen könnte Länder davon abhalten, Dollar zu halten, und damit den Niedergang des Dollar als globale Reservewährung beschleunigen.

Anders herum gesagt: „Die heutige Krise könnte das Ende des Dollars als Weltwährung nach sich ziehen.“