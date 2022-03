Von WOLFGANG TAUFKIRCH | Die als „Bierstadt“ bekannte sächsische Kleinstadt Radeberg mit ihren ca. 18.000 Einwohnern liegt nordöstlich vor den Toren Dresdens und zählt mittlerweile zu den Hochburgen des Widerstands im Freistaat.

Wöchentlich treffen sich pünktlich um 19 Uhr Bürgerinnen und Bürger der Stadt, um sich über die aktuellen Ereignisse auszutauschen, sich zu vernetzen und einen friedlichen Spaziergang als überparteilichen Protest gegen die massive Bevormundung und Grundrechtseinschränkung durch die Regierung und deren Vertreter durchzuführen.

Es ging los im Frühjahr 2020, als PEGIDA noch zum Teil wöchentlich in Dresden auf der Straße stand und immer wieder animierte, eigene Proteste in der eigenen Stadt, am besten vor dem Rathaus, zu organisieren.

Die Aufforderung dazu lautete kurz und knapp: „Jeder macht das, was er kann, mit dem, was er hat, dort, wo er ist!“

So startete eine mutige, tapfere Gruppe am 23. April 2020 mit drei Teilnehmern und sie hielten durch. Die irrwitzigen und rational nicht nachvollziehbaren Entscheidungen in der konstruierten Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen unserer Grundrechte taten ihr Übriges und ließen die Montagsspaziergänge wöchentlich anwachsen. Zuletzt traf durchschnittlich etwa jeder zwölfte Radeberger, inklusive der Umgebungsgemeinden, die freiwillige Entscheidung, am Montag teilzunehmen.

Diese Einleitung steht natürlich auch stellvertretend für mittlerweile weit über hundert sächsische Städte oder Stadtteile, die meist an Montagen unterwegs sind.

Was die „Herrschenden“ aber zunehmend umtreibt, ist die Vernetzung der einzelnen Gruppen über die Stadtgrenzen hinaus. An diesem Montag traf der wöchentlich organisierte Autokorso von Querdenken 351 aus Dresden mit knapp 100 Fahrzeugen auf die Protestbewegung der Radeberger – und das nun schon zum zweiten Mal.

Damit wird einmal mehr Radeberger Geschichte geschrieben, sowas gab es vorher noch nicht – ob es dem Oberbürgermeister samt seinem realitätsentrückten Hofstaat nun passt oder nicht.

Wie in vielen anderen Städten werden die friedlichen Teilnehmer der Montagsspaziergänge auch hier meist von den Mandatsträgern, die ihre Autorität längst verloren haben, stigmatisiert, diffamiert und kriminalisiert. Die Nazikeule wird geschwungen – und sie zerbricht an der kritischen Masse auf der Straße, die nur eins will:

Uneingeschränkte Bürgerrechte, Selbstbestimmung, Meinungsfreiheit und endlich die bedingungslose Aufhebung aller Beschränkungen und zwar nachhaltig für uns, für unsere Kinder und unsere Enkel.

Der Kurzfilm soll alle Leser dazu animieren: allein bewegt man nichts, zusammen ALLES!