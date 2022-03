Von MANFRED ROUHS | Die ukrainische Generalkonsulin in Deutschland, Iryna Tybinka, lehnt eine Unterrichtung ukrainischer Kinder in sogenannten „Willkommensklassen“ deutscher Schulen ab. Das berichtet die „Berliner Zeitung“ hinter der Bezahlschranke und stützt sich dabei auf ein Pressestatement Tybinkas vor der Kultusministerkonferenz am 10. März 2022 in Lübeck (Video oben).

Zusammen mit vielen tausend ukrainischen Kindern sind auch zahlreiche Lehrer vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflohen. Diese Lehrer sollen die hiesigen Ukrainer im schulpflichtigen Alter über die Lernplattform e-school.net.ua unterrichten, fordert Tybinka. Der Unterricht solle in ukrainischer Sprache erfolgen und die Schüler auf eine Rückkehr in ihre Heimat vorbereiten.

Die deutschen Kultusminister dagegen wollen junge Ukrainer nicht nur, aber auch in deutscher Sprache unterrichtet sehen und ihre „Integrationskonzepte“ an ihnen erproben. Die waren in den zurückliegenden Jahrzehnten, wie wir anhand umfassender türkischer und arabischer Zuwandererghettos in den deutschen Großstädten sehen, nicht immer ein Erfolgsmodell.

Der deutsche Lehrstoff ist post-national und kosmopolitisch orientiert. Er kennt die ukrainische Geschichte nur als Randnotiz der russischen Geschichte sowie als Projektionsrahmen für „deutsche Schuld“ im Zweiten Weltkrieg. Ukrainische Lehrer dagegen vermitteln ihren Schülern die Verbundenheit zu Volk und Heimat – für deutsche Lehrer völlig undenkbar.

Ukrainische Lehrer setzen sich differenziert und nicht pauschal ablehnend mit dem bis in die 1950er-Jahre hinein andauernden militärischen Widerstand ukrainischer Freiwilliger auseinander, die im Zweiten Weltkrieg als Verbündete der Deutschen gegen die Rote Armee kämpften. Deutsche Lehrpläne kennen dieses Kapitel europäischer Geschichte nicht, und die offiziöse bundesrepublikanische Geschichtsschreibung bewertet diese Ukrainer schlicht als Nazis.

In einem solche Geiste mag Frau Tybinka ihren Nachwuchs offenbar nicht gerne erzogen sehen.

