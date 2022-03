Von COMPACT-CHEFREDAKTEUR JÜRGEN ELSÄSSER | Letzte Woche im Berliner Abgeordnetenhaus: Großer Auftritt des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk. Der Mann ist in den letzten Wochen berüchtigt geworden, weil er immer mehr Waffen von Deutschland forderte und sogar nicht davor zurückscheute, Bundeskanzler Olaf Scholz in Talkshows zu beschimpfen, obwohl dieser ja bereits an die Spitze der Krigsfront gespurtet ist. Aber Melnyk will, wie sein Präsident Selenskyj, noch mehr: Die NATO soll eine Flugverbotszone in der Ukraine einrichten – das bedeutet eine direkte militärische Konfrontation mit den Russen, den Dritten Weltkrieg.

Was macht eine Oppositionspartei, wenn so einer ins Parlament kommt? Mit Schildern “Kriegshetzer” protestieren? Rausgehen? Zumindest schweigend auf den Plätzen verharren? Nichts davon bei der Berliner AfD-Fraktion. Wie alle Altparteien erhoben sich auch ihre Abgeordneten brav von ihren Sitzen und spendeten Melnyk Beifall. Erbärmlich!

Es gab zwei Ausnahmen: der Abgeordnete Gunnar Lindemann und sein Fraktionskollege Harald Laatsch. Die wollten auf ihren Plätzen sitzen bleiben, wenn der Kiewer Extremist ans Rednerpult tritt. Das hätte freilich die Blamage der mitklatschenden AfD-Leute noch größer gemacht. Man einigte sich darauf, dass die zwei während Melnyks Auftritt nicht anwesend sein mussten und Kaffee trinken konnten.

Am morgigen Donnerstag um 9 Uhr wird dasselbe Stück mit prominenterer Besetzung im Deutschen Bundestag aufgeführt: Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht (über Video-Liveschalte) zu den Abgeordneten. Wird die AfD das blamable Verhalten ihrer Berliner Fraktion wiederholen? Oder finden Alice Weidel und Tino Chrupalla den Mut zur Opposition, den eine Oppositionspartei braucht, wenn sie ihre Seele nicht verlieren will?

Große Teile der Rechten, nicht nur die AfD, sind völlig konfus in der aktuellen Situation. Deshalb vier Punkte als Orientierungshilfe:

1.) Deutsche Patrioten müssen deutsche Interessen vertreten, nicht ukrainische. In Kiew regieren Brandstifter, die die ganze Welt in den Abgrund reißen wollen, um ihr Regime zu retten. Die stärksten Kampfverbände der Ukraine wie Asow sind waschechte Nazis, die von eigener Macht träumen, aber nur die Drecksarbeit für die NATO machen: „Jeder Schuss ein Russ.“

2.) Im deutschen Interesse liegt der Frieden mit Russland. Immer wenn es zwischen beiden Völkern gestimmt hat, ob unter Kanzler Bismarck oder unter Kanzler Brandt, war das gut für die beiden Völker – und für den deutschen Kontinent. Wenn es eine Lehre aus der Geschichte gibt, dann diese: Deutsche und Russen dürfen sich nie mehr gegeneinander hetzen lassen.

3.) Deutschland muss sich von der NATO-Kriegsfront zurückziehen. Kein Soldat für die NATO, kein Cent für die NATO, keine Sanktionen gegen Russland, kein Russenhass. Stattdessen Eröffnung von Nord Stream 2, der Pipeline des Friedens. Selbst in den kältesten Zeiten des Kalten Krieges hat Moskau nie seine Energielieferungen zur Erpressung Deutschlands missbraucht.

4.) Deutschland muss raus aus der NATO. Nur die Neutralität sichert das Überleben unseres Volkes. Ohne die NATO können wir einen Gürtel blockunabhängiger Staaten von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer initiieren – im Frieden mit Amerika und Russland.