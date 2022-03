Von C. JAHN | China, Indien und Brasilien beteiligen sich nicht an den Sanktionen gegen Russland – also die neben den G7-Ländern wirtschaftlich wichtigsten Staaten der Welt. Die Sanktionen gegen Russland zeigen daher auch eine seltsame neue Einsamkeit des Westens gegenüber all jenen aufstrebenden Staaten, die in weiten Teilen der Welt schon heute wirtschaftlich und politisch den Ton angeben.

Wer sich auf der Weltkarte die Länder anschaut, die die westlichen Sanktionen nur halbherzig oder gar nicht umsetzen, dem wird schnell auffallen, dass nahezu ganz Asien, aber auch die arabische Halbinsel und weite Teile Südamerikas ihren eigenen, vom Westen unabhängigen Kurs beibehalten – vom Sonderfall Japan einmal abgesehen, das mit Russland auf der Halbinsel Sachalin noch ein japanisches Ostpreußen-Thema zu bewältigen hat.

Von einer weltweiten Isolation Russlands, wie sie vor allem in der EU und den USA gewünscht wird, ist also nicht viel zu sehen. Im Gegenteil: Gerade hat Russland neue Verträge für Gas-Pipelines nach China und Pakistan unterzeichnet, Indien kauft russisches Öl und russische Diamanten, und auch russisches Uran ist weiterhin weltweit willkommen, zu Höchstpreisen. Statt über SWIFT wickeln die Russen ihre internationalen Zahlungen nun über das chinesische Zahlungssystem ab.

Und weil russische Sparer ihr Geld nicht mehr in Euro und US-Dollar anlegen können, bieten russische Banken ihren Kunden nun Sparkonten in chinesischen Yuan an, zu acht Prozent Verzinsung. Ein Blick auf den dramatischen Kursverfall des Euro gegenüber dem Yuan in den letzten 12 Monaten lässt schnell erkennen: Für die russischen Bankkunden ist das wahrscheinlich ein gutes Geschäft. So ganz nach Plan scheinen die westlichen Sanktionen gegen Russland also nicht zu laufen, da Russland genug andere Türen offen stehen.

Für diese Ablehnung der westlichen Sanktionspolitik durch viele wirtschaftlich und politisch bedeutende Länder der Welt lassen sich gleich mehrere Gründe ausmachen:

Zum einen findet die Sichtweise des Westens, es handele sich bei dem russischen Angriff auf die Ukraine um einen „Überfall“, also ein völlig überraschend eingetretenes Ereignis, nur in einem Teil der Welt Zustimmung. In vielen Ländern hingegen überwiegt die Einschätzung, dass sich dieser Krieg tatsächlich bereits seit Jahren angekündigt hat und dass es auch der Arroganz und bornierten Verweigerungshaltung des Westens anzulasten ist, dass die russische Seite letztlich keine andere Möglichkeit als den Einmarsch sah, um eine politische Ausdehnung der EU – und damit auch eine militärische Ausdehnung der EU/ NATO – an der russischen Südgrenze zu verhindern.

Für dieses aus der Perspektive Russlands durchaus nachvollziehbare Bedrohungsszenario – insbesondere ihrer Hauptstadt Moskau – zeigt man in vielen Ländern der nicht-westlichen Welt großes Verständnis: Man hat ja gerade erst in Jugoslawien, im Irak und in Afghanistan gesehen, wie schnell die USA und die NATO bereit sind, sich bei Bedarf über jegliche völkerrechtliche Hürde hinwegzusetzen. Die nicht-westliche Welt hat gelernt: Der angeblich so rechtstreue und ebenso friedfertige Westen hält sich nicht an die eigenen Spielregeln, man kann dem Westen nicht trauen.

Zum anderen hat der Westen besonders in den Schwellenländern schon seit langem seine einstige Vorbildfunktion verloren. Wirtschaftlich begeistert dort heutzutage vor allem China: Kein Land der Erde hat sich jemals so schnell aus bitterster Armut in die erste Liga hochgearbeitet wie China. Diese Erfolgsgeschichte strahlt von Peking aus weit stärker in die weite Welt hinaus als alles, was der Westen in den letzten 20 Jahren an Errungenschaften zu bieten hatte. Viel war das ohnehin nicht: Man liest auch in Brasilien und Indien Zeitung und weiß daher, dass die vermeintliche Wirtschaftskraft der gesamten westlichen Welt seit der Finanzkrise nur durch immer höhere Schulden aufrecht erhalten wird.

Genau auf dieser Klaviatur spielt auch Putin durchaus erfolgreich, wenn er in seiner jüngsten Rede vom vergangenen Mittwoch die westliche Welt als „Reich der Lügen“ bezeichnet: Die westlichen Verheißungen eines Wohlfahrtsstaats seien nur gelogen, weil der angebliche Wohlfahrtsstaat, auf den man im Westen so stolz ist, den Menschen allein durch Schuldenmachen vorgegaukelt wird. Diese Sichtweise, dass der Westen seine wirtschaftlich schöpferische Zeit hinter sich hat und nur noch dank geschickter Finanzkosmetik überdauert, wird von vielen Menschen in den aufstrebenden Schwellenländern geteilt. Warum sich also mit Leuten zusammentun, die sich auf dem absteigenden Ast befinden?

Und natürlich hat der Westen seine Vorbildfunktion auch in gesellschaftlicher Hinsicht schon lange verloren. Der Westen, in vielen Teilen der Welt im 19. und 20. Jahrhundert durchaus wahrgenommen als Gipfel der Zivilisation, wirkt heute verunsichert, verwahrlost und nicht mehr wirklich organisationsfähig. Die große westliche Identitätskrise – Stichworte: Umvolkung, BLM – wird auch an den Stammtischen in Asien diskutiert. Die Drogenkrise des Westens, die Kleinmädchen-Hysterie um das „Klima“, die Niederlage gegen einen Haufen Pantoffelträger in Afghanistan, die Unfähigkeit im Umgang mit dem Corona-Virus – all diese Peinlichkeiten und Stümperhaftigkeiten werfen kein gutes Licht auf dessen aktuellen Zustand.

Man folgert: Zu solch irrlichternden Gestalten hält man lieber Abstand. Auch der neueste Tick vermeintlicher westlicher Heilsbringer, der Gender-Wahn und die damit einhergehende Allgegenwärtigkeit verkrampfter, unsympathischer Damen in westlichen Führungsrollen – Nancy Pelosi, Jen Psaki, Greta Thunberg –, sorgt in den meisten Ländern der Welt nur für belustigtes Kopfschütteln. Wie erfrischend wirkt dort hingegen Putins demonstrative Männlichkeit.

Schließlich bleibt zudem das Grundproblem der ganzen Sanktioniererei: Die Ukraine wird diesen Krieg auf jeden Fall verlieren, egal wie stark der Westen sanktioniert. Warum sollte man sich daher als nicht beteiligter Drittstaat auf die Seite des Verlierers stellen? Für den größten Teil der Welt ist dieser Krieg also ein Thema am Rand ihrer eigenen Interessenlage, aus dem man sich am besten heraushält. Wir werden sehen: Alle Länder, die genau das tun, werden am Ende auf der Gewinnerseite stehen.

Um die Länder des Westens jedoch wird es nach diesem Krieg noch einsamer werden.