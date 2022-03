Von PETER BARTELS | Die „Schlafwandler“ sind wieder da: Russland, das größte Land der Erde, gegen einen Polit-Clown, einen Ex-Boxer und einen Blechtrommler namens Ronzheimer, der offenbar den dritten Weltkrieg will. Rache für Stalingrad? Ach was: Der „Kriegsreporter“ hat „Freunde“ in der Ukraine. Schluchz …

Aber jetzt wird das schwule Kerlchen sogar von einem grünen Arschkriecher namens Robääärt getoppt, der die Terror-Scheichs von Katar um „dreckiges“ Frecking-Gas anbettelte, weil er kein sauberes Gas mehr von Putin will… Auch wenn unsereiner ab sofort zur „Liga der außergewöhnlichen Putin-Versteher“ geschleift wird (mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen) – was soll man noch groß zu soviel Blind- und Blödheit sagen?

Seit Wochen versucht Paul Ronzheimer (37) mit „Stahlhelm, Stechblick und Stechschritt“ (wie ein Wiedergänger der „Schlafwandler“ vor dem ersten Weltkrieg) die Deutschen Abend für Abend bei BILD-TV in Kriegshysterie zu kreischen. Den unfassbaren Kniefall des „grünen“, sogenannten Wirtschaftsministers Robert Habeck heult sogar Kriegstreiber BILD ein paar Zeilen lang auf:

„Eine tiefe Verbeugung vor Katars Handelsminister Scheich Mohammed bin Hamad Al Thani: Bei seinem Besuch in Nahost trat Wirtschaftsminister Robert Habeck (52, Grüne) geradezu demütig auf!

Habecks Mission: Er will u.a. mehr Flüssiggas (LNG) nach Deutschland liefern lassen, um weniger abhängig von Kriegstreiber Wladimir Putin (69) zu sein. Bislang bezieht Deutschland – als Erbe der Kanzlerschaft Angela Merkels (67, CDU) – mehr als die Hälfte des Erdgases aus Russland.“

Kriegstreiber BILD steigert sich: „Dabei scheint es egal zu sein, dass es sich bei Katar ebenfalls um einen Despoten-Staat handelt. Mit einem Staatschef, der u.a. die Terrororganisationen Hamas und Taliban finanzieren lässt. Doch offenbar hat Habeck auf seiner Suche nach Energie weniger Angst vor diesen Scheichs als vor Kernkraft!“

Und nochmal Kriegstreiber BILD: „Die letzten 3 deutschen Meiler sollen Ende 2022 abgeschaltet werden. Sie tragen immerhin noch gut 6% zur Stromerzeugung bei … Im Ausland lässt u.a. Belgien Meiler weiter am Netz, Frankreich will sogar neue Kernkraftwerke bauen.Doch Habeck blockt! Eine Prüfung in seinem Ministerium ergab: Wegen rechtlicher und logistischer Probleme sei ein Festhalten an Kernenergie „auch angesichts der aktuellen Gaskrise“ nicht zu empfehlen … Keine Kernkraft. Dafür Energie-Geschäfte mit dem Terror-Scheich.“

Frieren für den Frieden

Uuund: „Im Wahlkampf war die Grünen-Haltung noch klar: „Wertebasierte“ Außenpolitik?… Kein Unterschied zwischen „guten und schlechten Diktatoren“ (Cem Özdemir).?.. Nach dem Termin im protzigen „Diwan“-Palast … frohlockte der Minister: „Großartigerweise“ sei eine „langfristige Energiepartnerschaft“ vereinbart worden … Die mitgereisten Bosse von RWE, Siemens Energy, ThyssenKrupp und BASF könnten sofort in die Verhandlungen einsteigen … Habeck auch auf das umstrittene Fracking setzen.“ Dann seufzt Kriegstreiber BILD final: „Nur bei Kernkraft, da bewegt sich nichts“… Und was die Kriegstreiber auch verschweigen: Selbst das von den GRÜNEN gehasste, angeblich „umweltschädliche“ Fracking-Gas, kommt frühestens in fünf bis zehn Jahren; Deutschland hat keinen einzigen Terminal dafür … In der Zwischenzeit? Gauck! Zähneklappern für den Frieden…

Wie sollte es auch, das hätte ja was mit Logik zu tun. Zum Beispiel, dass Kernkraft die sauberste Energie der Erde ist, das Atom-Risiko minimal, die Energie-Ausbeute (längst bis zum Atom-Müll) maximal. Im Gegensatz zu Sonne Tag und Nacht, zum Wind auch bei Flaute!! Doch was kümmert’s ein grünes Gehirn, das vom Grünspan der Ideologie überwuchert ist?!? Roger Köppel bringt es beim Ukraine-Krieg (wieder mal) auf den Punkt:

+ „Jeder Fünftklässler auf dem Pausenplatz weiß: Wenn ich den Bully in der Schule nicht besiegen kann, muss ich versuchen, mit ihm irgendwie auszukommen … Die Tragik des Ukrainekriegs aus westlicher Sicht ist offenkundig: Die Nato-Staaten konnten Präsident Putin weder abschrecken noch daran hindern, die Grenzen seines Nachbarlandes mit Truppen zu überrennen“ …

+ „Die westliche Strategie ist gescheitert… Waffenlieferungen und Sanktionen gegen Russland sind eine … Fortsetzung des Leidens und der Zerstörung. Man wird damit die Russen weder schlagen noch vertreiben … Wenn Wirtschaftskrieg und abgewirtschaftete Nato-Armeen die Russen nicht daran hindern, die aus ihrer Sicht legitimen Interessen in der Ukraine zu verfolgen, dann müssen wir zurück an den Verhandlungstisch. Es gilt den Frieden, den man militärisch nicht sichern konnte, politisch herbeizuführen“…

Köppel vs. Kriegstreiber

+ Dann seine verdeckte, aber unverhohlene Kritik am obersten BILD-Kriegstreiber Rotzheimer und SPRINGER-Kriegsherrn Döpfner: „Dazu erforderlich ist auch eine Abrüstung der Feindbilder. Das ewige Putin-Bashing bringt nichts. Es ist eher Symptom der Schwäche als Ausdruck von Stärke und Selbstbewusstsein. Indem er sich halbherzig in den Krieg einmischt mit einer falschen, untauglichen Strategie, macht sich der Westen zum Komplizen der Zerstörung, die es nun politisch schleunigst zu beenden gilt“…

Und Thomas Fasbender, Autor („Wladimir W. Putin: Eine politische Biographie“), Journalist, Unternehmer zur Lage in Russland:

„Noch ist der Kühlschrank voll, auch die Regale in dem kleinen Pjatorotschka-Supermarkt am Moskauer Stadtrand. Dort kaufen keine reichen Leute ein. Der alte Mann vor mir legt Nudeln, ein Pfund Salz, zwei Gläser passierte Tomaten und eine Fischkonserve auf das Kassenband. Nach Abzug des Sozialrabatts zahlt er 936 Rubel, 7,30 Euro zum Tageskurs. Wenn er Bezüger einer Moskauer Minimalrente ist, waren das fast 4 Prozent seines monatlichen Budgets“… „Der Rückzug der 350 internationalen Unternehmen ist ohnehin mit einem Korn Salz zu geniessen. Starbucks hat definitiv geschlossen. Hingegen bleibt von den 850 russischen McDonald’s fast jeder fünfte in Betrieb. Für alle Ketten gilt: Die russischen Franchisepartner kann man nicht zwingen, von heute auf morgen dichtzumachen. Burger King hat gar keine eigenen Betriebe; bei KFC und anderen ist es ähnlich.“

Natürlich muss der Grappa-Greis, der BILD-Postbote FJW, seinen Senf dazu geben: „Selenskyj war in seinem früheren Leben Komiker … Es gibt Politiker, die zu Komikern werden (Schröder) und es gibt Komiker, die zu großen Politikern werden. Lang lebe Selenskyj!“ Das Schlimme: Der alte Sack glaubt sein Gebrabbel selbst…

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.